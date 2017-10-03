Л.Ивашов: «На переворот 1993 года Ельцина толкнули олигархи»

За его спиной стояли алчные, циничные люди, рвущиеся к российским богатствам. Фильм КМ ТВ «1993-й: год кровавого перелома»

Октябрь 1993 года, Москва. Минуло более двух десятков лет, и для историков это, в общем, никакой не срок, но только работает ли эта оговорка в данном случае – вопрос дискуссионный. Основные выводы каждая из сторон той двухдневной гражданской войны для себя вынесла.

«Последствия переворота ужасающие. По сути, был дан карт-бланш проведению той экономической и социальной политике, которая привела к необычайным последствиям. Прямое следствие этих событий – дефолт 1998 года. Второе последствие – полное уничтожение парламентаризма и торжество авторитаризма... Ну и самое главное: на протяжении более десяти лет Россия была сателлитом, служкой на побегушках у Америки», – такую оценку в интервью КМ ТВ дал тем кровавым событиям возглавлявший тогда парламент Руслан Хасбулатов.

Фильм КМ ТВ «1993-й: год кровавого перелома»

Своими воспоминаниями о событиях тех дней в беседе с обозревателем KM.RU поделился геополитик, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, занимавший в 1993 году должность секретаря Совета министров обороны стран СНГ в звании генерал-лейтенанта:

– Я сам был в Белом доме и видел все, что там происходило. И таскали меня на допросы, и на вопрос «Почему Вы там были?» я следователю ответил: «Вы – юрист?» – «В общем-то, да, юрист». – «Так почему Вы, юрист, не пошли защищать закон?! Ведь Указ № 1400 незаконный».

Конечно же, в октябре 1993 года и можно, и нужно было избежать кровопролития. И если бы олигархат, который и подталкивал Ельцина к силовому подавлению парламента, не представлял бы уже тогда в своих мечтах те несметные богатства, которые они смогут захватить, то вполне могли были бы быть и какие-то договоренности.

Ельцин жил ради власти. И ради ее укрепления, ради своего утверждения в ней он и пошел именно на силовой, совершенно незаконный вариант «усмирения» парламента. Фактически то, что он организовал, можно классифицировать как государственный вооруженный переворот. Но все же можно было бы его избежать, если бы за его спиной не стояли столь алчные, циничные люди, рвущиеся до огромных денег.

Ельцин также вряд ли пошел бы на силовой вариант, если бы его не поддержал Билл Клинтон. Он мог бы в конце концов поручить спецслужбам спровоцировать какое-либо восстание, бунт среди самих депутатов Верховного Совета. Но в итоге решил так, как решил.

Бывший вице-премьер в правительстве при Ельцине Михаил Полторанин в своих мемуарах «Власть в тротиловом эквиваленте» примерно так описывает суть договоренностей Ельцина и Клинтона (цитата не дословная - прим. KM.RU):

«Борис Ельцин: Билл, я хочу разогнать свой консервативный недемократический парламент. Ты поддержишь меня?

Билл Клинтон: Нет, Борис, я не могу поддержать, потому что этот шаг не поддержит наш конгресс.

Ельцин было обиделся на коллегу и уже стал подыскивать другие обходные варианты, как вскоре ему позвонил Клинтон:

Б.К.: Борис, а вот если бы ты сделал какой-нибудь такой шаг, чтобы я мог убедить конгресс в необходимости тебя поддержать, я бы тогда с радостью...

Б.Е.: И что я должен сделать?

Б.К.: Ну, если бы ты отдал Соединенным Штатам половину оружейного урана – был бы шанс убедить конгресс.

Б.Е.: Да забирай весь!»

То есть, как видим, ради единоличной, никем не контролируемой власти Ельцин был готов отдать американцам хоть весь уран, хоть пол-России. Он заручился поддержкой Запада, что развязало ему руки и позволило действовать нагло, цинично. А если бы Штаты не поддержали Ельцина, а поступили бы согласно принципам своей демократии, то Ельцин вряд ли бы решился на этот шаг.

– Почему армия не поддержала защитников Белого дома?

– Я уверен, что, наверное, 99%, если не все 100% офицерского корпуса, да и подавляющее большинство сержантов были на стороне Белого дома. Но армия живет по приказу. Но ведь обратите внимание, с каким трудом руководство Минобороны искало экипажи, готовые стрелять по Белому дому! Об этом и сам Грачев рассказывал, как сложно было вести переговоры, как приходилось вводить солдат в заблуждение: им ведь не говорили, что стрелять предстоит по людям. Говорили: мол, попади-ка, парень, в мишень, проверим твою меткость.

Это красноречивее некуда говорит о том, что армия не поддержала расстрел Дома Советов. Военных уговаривали, обещали им квартиры, повышения в должности. Однако, например, командир Кантемировской дивизии отказался вести танки к Белому дому: довел их до кольцевой дороги и дальше не повел. Нашли, наконец, г-на Евневича, командира Таманской дивизии, который незаслуженно получил свою должность. Уговорили его, пообещали ему Звезду Героя – и он согласился.