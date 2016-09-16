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Правительство установило приоритет российских товаров при госзакупках

10:11 16.09.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, закрепляющее приоритет продукции российских производителей при проведении госзакупок. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 17 сентября, на сайте правительства.

«Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», — говорится в постановлении.

Вопрос о предоставлении приоритета отечественным товарам обсуждался участниками встречи Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в Улан-Удэ 7 сентября 2016 года. Постановлением определен порядок и условия предоставления приоритета.

Уточняется, что данная инициатива кабмина призвана стимулировать развитие отраслей экономики России. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Темы: Россия, Глава правительства России, Законотворческая деятельность в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 14:19
Даа!..

Мы карлики,а они Гуливеры
16.09.2016, 14:10
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

При совке это называлось торговля с нагрузкой.
16.09.2016, 13:48
хозяин

это не у русского человека = в правительстве сплошные богоизбранные. была бы наша русская воля....мы бы этого медведева....прости господи.
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