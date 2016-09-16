Правительство установило приоритет российских товаров при госзакупках

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, закрепляющее приоритет продукции российских производителей при проведении госзакупок. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 17 сентября, на сайте правительства.

«Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», — говорится в постановлении.

Вопрос о предоставлении приоритета отечественным товарам обсуждался участниками встречи Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в Улан-Удэ 7 сентября 2016 года. Постановлением определен порядок и условия предоставления приоритета.

Уточняется, что данная инициатива кабмина призвана стимулировать развитие отраслей экономики России. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.