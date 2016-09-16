Путин отверг обвинения Украины в аннексии Крыма

Президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ ответил на заявление посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко, обвинившего РФ в аннексии Крыма.

«Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом - результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», - цитирует российского лидера «Интерфакс».

Путин сделал акцент на том, что воссоединение Крыма с Россией происходило на основе результатов проведенного на полуострове референдума. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к РФ полностью соответствует международному праву и уставу ООН.

В ответ на заявление посла о возражениях Киева против передачи России председательства в СНГ в 2017 году Путин напомнил, что украинская сторона не подписала и не ратифицировала Устав Содружества. В связи с этим она не вправе вносить предложения, касающиеся работы структур СНГ.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать результаты предшествовавшего этому голосования и продолжает считать полуостров своей территорией «временно оккупированной» Россией.

