СМИ узнали о создании Министерства государственной безопасности

Власти России планируют создание новой силовой структуры, которая возьмет на себя функции ФСБ, ФСО, СВР и получит право брать в производство наиболее резонансные дела, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Новая структура, как пишет издание, получит название Министерство государственной безопасности.

Создание министерства планируется в рамках реформы силовых и правоохранительных ведомств. В частности, она включает в себя возвращение Следственного комитета Генпрокуратуре, а также разделение функций МЧС между Минобороны и Министерством внутренних дел.

Фактически, утверждают источники «Коммерсанта», речь идет о возвращении ФСБ функций Комитета государственной безопасности КГБ. Новое ведомство, пишет издание, не просто будет сопровождать инициированные им дела, а займется процессуальным надзором за ними. По данным издания, новая схема работы ФСБ уже обкатывается на деле криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — формально оно не относится к подследственности спецслужбы, но ФСБ его курирует.

Предполагается, что реформа должна будет завершена до выборов президента России в 2018 году.

Следует отметить, что, по данным источников «Ъ», в процессе предполагаемой реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств. Одним из них называют создателя СКР Александра Бастрыкина, которому уже якобы «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность».