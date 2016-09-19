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СМИ узнали о создании Министерства государственной безопасности

10:41 19.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Власти России планируют создание новой силовой структуры, которая возьмет на себя функции ФСБ, ФСО, СВР и получит право брать в производство наиболее резонансные дела, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Новая структура, как пишет издание, получит название Министерство государственной безопасности.

Создание министерства планируется в рамках реформы силовых и правоохранительных ведомств. В частности, она включает в себя возвращение Следственного комитета Генпрокуратуре, а также разделение функций МЧС между Минобороны и Министерством внутренних дел.

Фактически, утверждают источники «Коммерсанта», речь идет о возвращении ФСБ функций Комитета государственной безопасности КГБ. Новое ведомство, пишет издание, не просто будет сопровождать инициированные им дела, а займется процессуальным надзором за ними. По данным издания, новая схема работы ФСБ уже обкатывается на деле криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — формально оно не относится к подследственности спецслужбы, но ФСБ его курирует.

Предполагается, что реформа должна будет завершена до выборов президента России в 2018 году.

Следует отметить, что, по данным источников «Ъ», в процессе предполагаемой реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств. Одним из них называют создателя СКР Александра Бастрыкина, которому уже якобы «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность». 

Темы: Россия, Правительство России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 12:30
Ося

Я чего не догнал по Захарченко... У нас же вроде есть (или была?) финансовая разведка во главе с Фрадковым... И хде она? если мильярды как хотят гуляют до Швейцарии?..
19.09.2016, 12:18
+++

Лучше ОГПУ.
19.09.2016, 11:44
Феликс Эдмундович

Даешь ВЧК!
Все комментарии (10)
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