Касьянов отказался от участия в президентских выборах в 2018 году

Лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов сказал, что не будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил свое решение тем, что не видит в этом смысла. Кроме того, по словам Касьянова, после думских выборов 18 сентября он убедился, что «страна утратила конституционную возможность переменить курс».

«Нет, я не буду принимать участие в президентских выборах», — сказал Михаил Касьянов.

По итогам выборов в Госдуму «Парнас» получил меньше 1 процента голосов. За партию проголосовали всего 376 тысяч человек. Большинство кресел в Госдуме заняла «Единая Россия» — 343 места. Такое количество мест позволяет единоросам менять конституционные законы без привлечения других партий к голосованию.

Григорий Явлинский — лидер «Яблока», набравшего около 2 процентов голосов, — заявил, что намерен участвовать в президентских выборах. «Справедливая Россия» (6,2 процента) пообещала назвать своего кандидата позднее.