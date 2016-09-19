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Касьянов отказался от участия в президентских выборах в 2018 году

17:22 19.09.2016
Михаил Касьянов © KM.RU, Филипп Киреев
Михаил Касьянов © KM.RU, Филипп Киреев
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Лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов сказал, что не будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил свое решение тем, что не видит в этом смысла. Кроме того, по словам Касьянова, после думских выборов 18 сентября он убедился, что «страна утратила конституционную возможность переменить курс».

«Нет, я не буду принимать участие в президентских выборах», — сказал Михаил Касьянов.

По итогам выборов в Госдуму «Парнас» получил меньше 1 процента голосов. За партию проголосовали всего 376 тысяч человек. Большинство кресел в Госдуме заняла «Единая Россия» — 343 места. Такое количество мест позволяет единоросам менять конституционные законы без привлечения других партий к голосованию.

Григорий Явлинский — лидер «Яблока», набравшего около 2 процентов голосов, — заявил, что намерен участвовать в президентских выборах. «Справедливая Россия» (6,2 процента) пообещала назвать своего кандидата позднее.

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:51
Anatoly

Получается,что "в их полку" убыло? А как-же вечные кандидаты - Явлинский,Хакамада,Жириновский? Неужели у них есть ещё надежда,что они могут когда-нибудь что-то выиграть? Разве только что прошедшие выборы не показали им,что ни один претендент от этой публики не смог пройти в Думу ни от своей партии,ни от одного из одномандатных округов?Они в России никому не нужны.Их,якобы,оппозиционность на самом деле не что иное,как крыса подтачивающая ножку стула? Нашли бы себе другое занятие.Народ хорошо помнит их предыдущую бурную деятельность и не хочет повторения былого.Пора бы образумиться!!
19.09.2016, 19:22
Гоша

То,что Миша 2% отказался ничего не стоит, он как Ходорковский, Навальный, Чубайс и вся эта продажно-предательская шушера сами себе не принадлежат. Янки скомандуют и ни куда не денутся, на карячках бегом поползут куда пнут под задницы из ЦРУ. Эта петля у них и огромной массы таких как они-пожизненно.
19.09.2016, 18:38
железяка

«страна утратила конституционную возможность переменить курс»

интересное замечание...
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