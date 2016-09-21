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СМИ узнали о крушении вертолета Ми-8 в Подмосковье

21:46 21.09.2016
Вертолет Ми-8. Фото с сайта russianhelicopters.aero
Вертолет Ми-8. Фото с сайта russianhelicopters.aero
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В Подмосковье, неподалеку от города Лыткарино потерпел катастрофу вертолет Ми-8. Есть жертвы, передает РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, вертолет принадлежит МЧС России. На его борту находились три человека. Предполагается, что все они погибли.

Рассматриваются две основные версии произошедшего – техническая неисправность и ошибка пилотирования.

На месте крушения работают экстренные службы. Обстоятельства катастрофы уточняются. О жертвах и разрушениях на земле информация отсутствует, сообщает ТАСС.

Кроме того, проверяется сообщение очевидцев о падении легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья.
 

Темы: Россия, Московская область, Авиакатастрофы, Происшествия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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21.09.2016, 22:12
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ Рассматриваются две основные версии произошедшего – техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Стало быть визитки Яроша не было...
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