Голодец исключила разморозку части накопительной пенсии в 2017 году

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец полностью исключила возможность размораживания части накопительной пенсии в 2017 году, отметив, что этот вопрос даже не обсуждается, сообщило во вторник, 27 сентября, ТАСС.

«Такого нет», — ответила Голодец на вопрос журналистов, получило ли правительство предложение Минэкономразвития о разморозке 1% пенсионных накоплений в 2017 году. Вице-премьер пояснила, что федеральный бюджет уже настолько сверстан, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров.

Ранее Голодец сообщала, что федеральный бюджет на 2017-2019 годы верстается исходя из того, что накопительной части пенсии в ближайшие три года формироваться не будет. Она при этом уточняла, что решение о том, будет ли это заморозка пенсионных накоплений или их отмена в системе обязательного пенсионного страхования, пока не принято.

Накопительная составляющая обязательной пенсионной системы страны заморожена с 2014 года. Это означает, что страховые взносы работодателей за граждан, сделавших выбор в пользу формирования не только страховой, но и накопительной пенсии, полностью идут в распределительную часть пенсионной системы. Заморозка позволила федеральному бюджету сэкономить на трансферте в Пенсионный фонд ведь за счет его потребовалось бы компенсировать часть страховых взносов, пошедшую на пенсионные накопления.

Неделю назад замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев предложил частично разморозить в 2017 году обязательные пенсионные накопления, направляя на них 1% из 6% тарифа страхового взноса и выйдя на полный тариф в течение нескольких следующих лет. Фомичев пояснил, что для реализации данной инициативы потребуется трансферт из бюджета в ПФР в 2017 году в размере 65 млрд рублей.