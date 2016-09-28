Минтруд намерен лишить безработных бесплатной медицинской помощи

Минтруд России подготовил законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами. Об этом объявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок.

По российскому законодательству, напомнила Голодец, безработные граждане не платят страховые взносы, в том числе, и в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), передает "Интерфакс".

«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть», — сказала Голодец на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Специальный взнос на обязательное медицинское страхование для неработающих граждан Минфин упоминал в 2014 году в документе о направлениях бюджетной политики на 2015–2017 годы.

Законопроект, в соответствии с которым предлагается исключить из системы обязательного медицинского страхования безработных граждан, которые не зарегистрированы на бирже труда, в начале 2015 года вносился на рассмотрение Госдумы.

В начале сентября 2016 года в поддержку введения взноса на ОМС с неработающих граждан выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.