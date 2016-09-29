Минэкономразвития предложило резко снизить цену на водку

Минэкономразвития предложило в 2017 году снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей, а минимальную стоимость полулитра водки со 190 до 136 рублей, сообщает агентство РИА Новости в четверг, 29 сентября, со ссылкой на заявление заместителя главы МЭР Олега Фомичева.

По его словам, соответствующие предложения уже направлены в Минфин. Фомичев пояснил, что в ведомстве изучили статистику, согласно которой максимальная доля легального рынка и максимальный объем поступления акцизов в стране был в 2012 году при ставке акциза в 300 рублей.

«А дальше при его росте продукция фактически начала выталкиваться в нелегальную сферу, в дальнейшем также стала уменьшаться его собираемость», — поделился чиновник. Он добавил, что по этой причине МЭР предлагает вернуться на уровень 2012 года «плюс накопленная инфляция и на этом уровне акцизную ставку зафиксировать в реальном выражении».

Фомичев заметил, что за период с 2012 по 2015 годы значительно снизились объемы легальной реализации всей алкогольной продукции, в то же время, по оценке независимых экспертов, объем потребления алкоголя практически не изменился. В такой ситуации, по мнению представителя МЭР, будет правильным акциз снизить для того, чтобы начать переводить торговлю из тени в легальное поле, а также повысить качество потребляемой продукции и собираемость акцизов.

Агентство напоминает, что ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% и спиртосодержащую продукцию должны вырасти с 400 рублей за литр в этом году до 418 рублей в 2017 году. Для такой продукции с долей этилового спирта свыше 9% ставка акциза составляет в текущем году 500 рублей за литр, в 2017 году планируется на уровне 523 рубля, для этилового спирта, реализуемого организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза, — 102 рубля и 107 рублей, соответственно.