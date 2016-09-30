]]> ]]>
Главная В России Новости

Наталью Поклонскую выдвинули на два поста в Госдуме

21:12 30.09.2016
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Facebook
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Facebook
Материалы по теме:

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выдвинута фракцией «Единая Россия» на два поста в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, она может возглавить комиссию по контролю за достоверностью сведений, предоставляемых депутатами об их доходах, и стать заместителем председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Кроме того, ЕР предлагает на должности председателя комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршбу, главы комиссии по правовому обеспечению развития, организации ОПК — Владимира Гутенева, первого замруководителя комитета по международным делам – Светлану Журову.

Первое заседание Госдумы в обновленном составе состоится 5 октября, в ходе которого и будут обсуждаться данные кандидатуры.

Сама Поклонская ранее говорила, что хотела бы заниматься в Думе вопросами борьбы с экстремизмом, а также связей с соотечественниками.
 

Темы: Россия, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2016, 22:59
Algol

Надо будет зайти и хотя -бы кивком поздороваться
))))))))))))))))) в шутку сказано, но с одобрением
----------------
Экстремизм может быть и разный - в том числе экстремизм увода средств и саботажа.
И связь с соотечественниками может быть разной - включая Банки через спутник или линию - ..........
)))))))))))))))))))))))
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.