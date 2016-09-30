Наталью Поклонскую выдвинули на два поста в Госдуме

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выдвинута фракцией «Единая Россия» на два поста в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, она может возглавить комиссию по контролю за достоверностью сведений, предоставляемых депутатами об их доходах, и стать заместителем председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Кроме того, ЕР предлагает на должности председателя комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршбу, главы комиссии по правовому обеспечению развития, организации ОПК — Владимира Гутенева, первого замруководителя комитета по международным делам – Светлану Журову.

Первое заседание Госдумы в обновленном составе состоится 5 октября, в ходе которого и будут обсуждаться данные кандидатуры.

Сама Поклонская ранее говорила, что хотела бы заниматься в Думе вопросами борьбы с экстремизмом, а также связей с соотечественниками.

