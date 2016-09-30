В ПФР назвали размер средней пенсии в России в 2017 году

Средний размер пенсии в 2017 году в РФ составит около 13,7 тысячи рублей с учетом индексации, передает ТАСС.

"По нашим подсчетам где-то 13,7 тысячи рублей, с учетом индексации по инфляции. В следующем году в проекте бюджете у нас заложена индексация по инфляции так же, как и в 2018 и в 2019 году", - сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Одновременно с этим, по словам Дроздова, будет работать механизм федеральных и региональных доплат. «По тем регионам, где пенсии ниже, чем установлен уровень прожиточного минимума, будет введена доплата, деньги на это также предусмотрены», – заключил председатель ПФР.

В 2016 году средний размер пенсии составлял 12 406 рублей, и была проиндексирована на четыре процента. В конце августа правительство заменило вторую индексацию на единовременную выплату в сумме пять тысяч рублей.