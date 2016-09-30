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В ПФР назвали размер средней пенсии в России в 2017 году

14:54 30.09.2016
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Средний размер пенсии в 2017 году в РФ составит около 13,7 тысячи рублей с учетом индексации, передает ТАСС

"По нашим подсчетам где-то 13,7 тысячи рублей, с учетом индексации по инфляции. В следующем году в проекте бюджете у нас заложена индексация по инфляции так же, как и в 2018 и в 2019 году", - сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Одновременно с этим, по словам Дроздова, будет работать механизм федеральных и региональных доплат. «По тем регионам, где пенсии ниже, чем установлен уровень прожиточного минимума, будет введена доплата, деньги на это также предусмотрены», – заключил председатель ПФР.

В 2016 году средний размер пенсии составлял 12 406 рублей, и была проиндексирована на четыре процента. В конце августа правительство заменило вторую индексацию на единовременную выплату в сумме пять тысяч рублей.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 18:49
Евгений В

Хотелось бы знать, какая минимальная и максимальная пенсия будет. Средняя ни о чем не говорит. Это примерно: ты съел курицу, а сосед остался голодным, а в среднем они съели по половине курицы и оба сыты.
Хорошо бы эту статью разместить вместе со статьей Юрия Полякова "Ё-мобиль и перелётная элита".
Самые богатые в РФ, а доподлинно известно, каким путем получены эти богатства, за свои "труды праведные" получат еще и пенсию миллионную, которая им и не нужна вовсе, да и не заработали они её. А люди, которые создали эти богатства, получат копейки. При средней 13000, сколько же будет минимальная? Попробовал бы кто нибудь из элиты на неё прожить, хотя бы месяц..
30.09.2016, 16:03
Даешь

Депутатам - "среднюю" пенсию.
30.09.2016, 15:59
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Мало, депутаты заслужили большего!
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