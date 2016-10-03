Данкверт заявил об отсутствии проблем для возврата турецких продуктов в РФ

В Россельхознадзоре не видят существенных проблем для возобновления поставок в Россию сельхозпродукции из Турции. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ведомства Сергей Данкверт, передает ТАСС.

Он отметил, что проблемной категорией продуктов являются томаты, поскольку за их качеством трудно уследить из-за большого урожая. При этом Данкверт добавил, что у крупных производителей больше шансов на возобновление поставок своей продукции на российский рынок.

Глава Россельхознадзора также сообщил, что рассматривается возможность возобновления поставок в Россию египетского картофеля. По его словам, РФ будет принимать продукцию, выращенную только на аттестованных полях.

Российские власти запретили ввоз в страну ряда турецких овощей и фруктов с начала текущего года после инцидента с бомбардировщиком Су-24. Кроме них под запрет попали замороженные части тушек индеек и кур.

С 1 октября отменен ранее введенный запрет на поставки сельхозпродукции из Египта. Он остается в силе только в отношении картофеля. Данный вопрос будет решен после визита в Египет российских специалистов, которым предстоит проверить соблюдение Каиром российских фитосанитарных требований.

