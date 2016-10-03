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Данкверт заявил об отсутствии проблем для возврата турецких продуктов в РФ

22:01 3.10.2016
Фото с сайта fsvps.ru
Фото с сайта fsvps.ru
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В Россельхознадзоре не видят существенных проблем для возобновления поставок в Россию сельхозпродукции из Турции. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ведомства Сергей Данкверт, передает ТАСС.

Он отметил, что проблемной категорией продуктов являются томаты, поскольку за их качеством трудно уследить из-за большого урожая. При этом Данкверт добавил, что у крупных производителей больше шансов на возобновление поставок своей продукции на российский рынок.

Глава Россельхознадзора также сообщил, что рассматривается возможность возобновления поставок в Россию египетского картофеля. По его словам, РФ будет принимать продукцию, выращенную только на аттестованных полях.

Российские власти запретили ввоз в страну ряда турецких овощей и фруктов с начала текущего года после инцидента с бомбардировщиком Су-24. Кроме них под запрет попали замороженные части тушек индеек и кур.

С 1 октября отменен ранее введенный запрет на поставки сельхозпродукции из Египта. Он остается в силе только в отношении картофеля. Данный вопрос будет решен после визита в Египет российских специалистов, которым предстоит проверить соблюдение Каиром российских фитосанитарных требований.
 

Темы: Россия, Египет, Турция, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 00:35
Ха

Думаю, что это обычный базар. Турция уже свой рынок в России потеряла. Всякие там лимоны - апельсины, которые в Сирии и Иране и в Крыму-Узбекистане не растут закупать будут. А прочие " овощи-фрукты-помидоры" уже вряд ли.
04.10.2016, 00:01
а самое главное

по подлому кинули наших крестьян,натрепав им с три короба про импортозамещение,а теперь попрет вновь дешевая турецкая продукция.А люди вложились,теплицы и т.п.построили и что теперь?Кто после такого верить еще будет?
03.10.2016, 23:30
было бы что путное...

лимоны там или апельсины... а то картошка и помидоры, которые мы можем вырастить сами! Лишают свое население прибыли, менагеры дефективные. Импорт нужен только тот, которого мы не в состоянии вырастить здесь. Всё остальное это пустая трата валюты.
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