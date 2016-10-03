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Путин приостановил соглашение с США об утилизации оружейного плутония

14:13 3.10.2016
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой соглашения с США от 2000 года об утилизации плутония, следует из документа, опубликованного в понедельник, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение между правительством России и правительством США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, приостановлено, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации», отмечается в президентском указе. В нем отмечается «коренное изменение обстоятельств» и «возникновение угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий». Кроме того, говорится в документе, Вашингтон оказался неспособен обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами.

В указе Путина уточняется, что речь идет о плутонии, который не используется для изготовления ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, для исследований, разработок, проектирования или испытаний, связанных с такими устройствами. 

Президент Путин поручил МИД России направить соответствующее уведомление американской стороне.

Одновременно президент Путин подписал распоряжение о назначении замминистра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса о приостановлении действия указанного соглашения и протоколов к нему.

Соглашение между Россией и США было подписано 29 августа 2000 года. Оно предусматривает утилизацию излишков оружейного плутония в России и США. Речь идет либо о производстве из оружейного плутония смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel) для последующего использования в реакторах АЭС. Или о переводе оружейного плутония в непригодные для создания вооружений формы и захоронении.

Всего Россия и США обязались ликвидировать 68 т оружейного плутония — по 34 т с каждой стороны.  

Темы: Оружие массового поражения, Россия, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 19:03
Татьяна Алексеевна

Это НЕ ШАНТАЖ.Это САЛО УРОНИЛИ!Понял?Подарок уходящему Обаме и приходящей Клинтон.У старушки крыша съедет решить эту проблему!
03.10.2016, 18:39
Есть

Правда ржавый весь и без колёс и машинисты разбежались давно.
03.10.2016, 18:31
Ну

Обама бессменным вождём нации никогда и не собирался становиться. Это только россияне вечно в фараоне нуждаются.
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