Путин приостановил соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой соглашения с США от 2000 года об утилизации плутония, следует из документа, опубликованного в понедельник, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение между правительством России и правительством США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, приостановлено, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации», отмечается в президентском указе. В нем отмечается «коренное изменение обстоятельств» и «возникновение угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий». Кроме того, говорится в документе, Вашингтон оказался неспособен обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами.

В указе Путина уточняется, что речь идет о плутонии, который не используется для изготовления ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, для исследований, разработок, проектирования или испытаний, связанных с такими устройствами.

Президент Путин поручил МИД России направить соответствующее уведомление американской стороне.

Одновременно президент Путин подписал распоряжение о назначении замминистра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса о приостановлении действия указанного соглашения и протоколов к нему.

Соглашение между Россией и США было подписано 29 августа 2000 года. Оно предусматривает утилизацию излишков оружейного плутония в России и США. Речь идет либо о производстве из оружейного плутония смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel) для последующего использования в реакторах АЭС. Или о переводе оружейного плутония в непригодные для создания вооружений формы и захоронении.

Всего Россия и США обязались ликвидировать 68 т оружейного плутония — по 34 т с каждой стороны.