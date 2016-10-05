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Думский комитет одобрил законопроект о единовременной выплате

19:49 5.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил для первого чтения законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что парламентарии рассмотрят законопроект 7 октября. В качестве докладчика выступит заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.

Он отметил, что пенсионерам, которые не получат по объективным причинам единовременную выплату в установленный срок, она будет предоставлена позднее, передает РИА Новости. Пудов подчеркнул, что эта норма специально прописана в проекте.

Он также пояснил, что единовременная выплата не связана с пенсией с точки зрения юридического состава. В связи с этим она будет производиться по самостоятельному графику.

Согласно законопроекту, российские пенсионеры получат единовременную выплату в пять тысяч рублей в январе будущего года. Государство предполагает потратить на эти цели более 220 миллиардов рублей. Предусмотренные законодательством удержания из этой суммы производиться не будут.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Положение пенсионеров в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2016, 21:40
такс

Например сотрудник ДПС может уйти на пенсию отработав 14 лет и так далее по списку
05.10.2016, 20:29
славянин

Хорошая идея для правителей.Можно достаточно много денег сэкономить для повышения жалованья правителям и депутатам,которые поголовно уже давно стали миллионерами.Хорошая идея -главарь одобрит.
05.10.2016, 20:13
ВВВ

Откуда в России взялось 44 млн пенсионеров?
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