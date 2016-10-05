Думский комитет одобрил законопроект о единовременной выплате

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил для первого чтения законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что парламентарии рассмотрят законопроект 7 октября. В качестве докладчика выступит заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.

Он отметил, что пенсионерам, которые не получат по объективным причинам единовременную выплату в установленный срок, она будет предоставлена позднее, передает РИА Новости. Пудов подчеркнул, что эта норма специально прописана в проекте.

Он также пояснил, что единовременная выплата не связана с пенсией с точки зрения юридического состава. В связи с этим она будет производиться по самостоятельному графику.

Согласно законопроекту, российские пенсионеры получат единовременную выплату в пять тысяч рублей в январе будущего года. Государство предполагает потратить на эти цели более 220 миллиардов рублей. Предусмотренные законодательством удержания из этой суммы производиться не будут.

