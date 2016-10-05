Министр предложила изучать астрономию за счет второго иностранного языка

Уроки астрономии будут добавлены в обязательную программу средней школы за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык. Об этом заявила в интервью «Комсомольской правде» глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали», — сказала Васильева, поясняя планируемое сокращение учебных часов на этот предмет.

"У нас есть 250 часов на второй иностранный язык. <…> Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы", - сказала министр.

Астрономия была убрана как отдельный предмет из обязательной программы средних общеобразовательных школ в 2008 году.

Ольга Васильева вскоре после того, как в августе заняла пост министра образования и науки, пообещала вернуть астрономию в обязательную программу.