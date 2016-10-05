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Министр предложила изучать астрономию за счет второго иностранного языка

11:52 5.10.2016
Ольга Васильева. Стоп-кадр с видео в YouTube
Ольга Васильева. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Уроки астрономии будут добавлены в обязательную программу средней школы за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык. Об этом заявила в интервью «Комсомольской правде» глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали», — сказала Васильева, поясняя планируемое сокращение учебных часов на этот предмет.

"У нас есть 250 часов на второй иностранный язык. <…> Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы", - сказала министр.

Астрономия была убрана как отдельный предмет из обязательной программы средних общеобразовательных школ в 2008 году.

Ольга Васильева вскоре после того, как в августе заняла пост министра образования и науки, пообещала вернуть астрономию в обязательную программу.

Темы: Россия, Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 14:01
Бессмертный полк

Еще бы выкинуть Солженицина-Ветрова . Вот уж истинно бредятина написанная корявым, через пень колоду, если " это " можно назвать языком , да еще на сомнительную тему. Это не литература в принципе, а время лучше потратить на Константина Симонова.
05.10.2016, 14:00
Елена Москва

Как раз холопам-то и нужно понемножку знать все языки, чтобы уметь любому господину кланяться. Именно это и предполагалось при введении второго языка. Так что полностью поддерживаю полезное начинание нового министра. Даже странно...
Еще бы уничтожить как класс школьных психологов, повысить уровень и требования к изучению русского языка и математики, убрать "Окружающий мир", заменить ОБЖ на нормальное военное дело - чтобы и стрелять учили, и гранаты бросать, и макеты оружия собирать-разбирать...
05.10.2016, 13:54
Кита

Тебя не спрашивают потому, что многие науки не оставили в твоей голове следа.
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