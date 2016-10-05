Путин назначил Кириенко первым замглавы администрации президента

Президент России Владимир Путин назначил первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Другим указом Владимир Путин назначил Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Другим указом от этой долженности освобожден Вячеслав Володин. Оба указа вступают в силу 5 октября.

В конце сентября о том, что гендиректор «Росатома» станет первым замглавы администрации, РБК сообщали три источника, близких к Кремлю.

С апреля по август 1998 года Кириенко был премьер-министром России. В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.