Путин назначил Кириенко первым замглавы администрации президента
Президент России Владимир Путин назначил первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Другим указом Владимир Путин назначил Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Другим указом от этой долженности освобожден Вячеслав Володин. Оба указа вступают в силу 5 октября.
В конце сентября о том, что гендиректор «Росатома» станет первым замглавы администрации, РБК сообщали три источника, близких к Кремлю.
С апреля по август 1998 года Кириенко был премьер-министром России. В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.