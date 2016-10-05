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Путин назначил Кириенко первым замглавы администрации президента

13:51 5.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин назначил первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Другим указом Владимир Путин назначил Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Другим указом от этой долженности освобожден Вячеслав Володин. Оба указа вступают в силу 5 октября.

В конце сентября о том, что гендиректор «Росатома» станет первым замглавы администрации, РБК сообщали три источника, близких к Кремлю.   

С апреля по август 1998 года Кириенко был премьер-министром России. В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 22:06
Да уж

Никак Бен Лазар протежировал.
05.10.2016, 21:24
Alex

Думаю, если поглубже копнуть этот киндер-сюрприз, то Сердюков по сравнению с ним окажется младенцем. И это ближний круг "самого"...
05.10.2016, 21:12
совет

Пора менять колоду,а не тасовать замусоленые карты.
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