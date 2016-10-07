Путин подписал указ об увольнении Владимира Маркина

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Указ размещен на портале раскрытия информации.

О том, что Маркин подал прошение об отставке, стало известно 21 сентября 2016 года. Официальный представитель СК подал заявление по собственному желанию и объяснил, что хочет попробовать себя на новой работе.

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин работал в Следственном комитете РФ с января 2011 года. До этого он занимал должность официального представителя СКР при прокуратуре.

14 сентября о предстоящей отставке Маркина со ссылкой на источники сообщали ТАСС и «Лайф», однако официального подтверждения этой информации тогда не было.

Сообщения об отставке Маркина появились вскоре после того, как несколько журналистов обвинили официального представителя СК в использовании больших фрагментов их статей без указания источника в его книге «Самые громкие преступления XXI века в России».

По данным источников «Интерфакса», Маркин после ухода из СК может занять пост заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами власти.

В середине сентября РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ, СК и администрации президента, сообщило, что свой пост в ближайшее время покинет и глава СК Александр Бастрыкин.