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Путин подписал указ об увольнении Владимира Маркина

11:59 7.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Указ размещен на портале раскрытия информации.

О том, что Маркин подал прошение об отставке, стало известно 21 сентября 2016 года. Официальный представитель СК подал заявление по собственному желанию и объяснил, что хочет попробовать себя на новой работе. 

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин работал в Следственном комитете РФ с января 2011 года. До этого он занимал должность официального представителя СКР при прокуратуре.

14 сентября о предстоящей отставке Маркина со ссылкой на источники сообщали ТАСС и «Лайф», однако официального подтверждения этой информации тогда не было.
Сообщения об отставке Маркина появились вскоре после того, как несколько журналистов обвинили официального представителя СК в использовании больших фрагментов их статей без указания источника в его книге «Самые громкие преступления XXI века в России».

По данным источников «Интерфакса», Маркин после ухода из СК может занять пост заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами власти.
В середине сентября РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ, СК и администрации президента, сообщило, что свой пост в ближайшее время покинет и глава СК Александр Бастрыкин. 

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Следственный комитет России
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