Скованные одними льдами

В российскую Арктику предложено пустить иностранцев и частные капиталы

К 2030 г. на российском шельфе будет добываться 50 млн т нефти или 8-10% от общей добычи в стране – цифра прописана в энергостратегии России. Несмотря на то, что сроки исполнения ряда лицензионных соглашений сдвинулись, снижать планку Правительство не стало. В Минэнерго задачу считают реализуемой даже при нынешней импортозависимости отрасли.

Ежегодно наука и промышленность презентуют новые разработки и Правительство выделило средства на проведение очередных НИОКРов, но путь от идеи к готовой платформе может занять десятки лет. Готовых решений для континентального шельфа нет ни у одного государства, можно лишь говорить о разном уровне изученности проблемы и различиях в финансировании разработок. Потому перед всеми арктическими державами стоит вопрос о том, как прокладывать путь к скрытым подо льдами запасам нефти и газа: в одиночку или с "партнерами-конкурентами".

Помощь России, как финансовую, так и технологическую, стремятся оказать даже далекие от Арктики государства, настолько привлекательны и велики неразведанные ресурсы. Между тем, эксперты сходятся во мнении, что работа на российской части шельфа должна быть выстроена в соответствии с интересами государства.

В рамках программы импортозамещения в 2016 г. финансовую поддержку НИОКР получат шесть проектов разработки техники и оборудования для работы на континентальном шельфе, в которых заинтересованы нефтегазовые компании. Отечественные предприятия подготовили аналоги иностранных донных сейсмокомплексов и сейсмических станций, оборудования для морской электроразведки и бурового комплекса. Общая сумма финансирования НИОКР со стороны Минэнерго – 1,3 млрд руб. В 2017 г. будет выделено уже 3 млрд руб. на 20 проектов, рассказал замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на международной конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа "Offshore marintec Russia", которая в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Российские компании третий год представляют свои разработки на конкурс научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Его итоги организаторы подвели на конференции, среди победителей – "Севмаш", "Газпром нефть Сахалин", "Транснефть", ЦКБ "Рубин", Государственный морской технический университет, МГУ им. Ломоносова, Арктическая общественная академия наук, "Малахит", "Интек". В серию отечественные новинки могут выйти через 10-15 лет, такие сроки технологического оснащения называют специалисты, за год полную зависимость от импорта в области шельфового оборудования удалось снизить на 5-7%.

Российские компании продолжают испытывать сложности с поставками запасных частей для уже работающего иностранного оборудования. Бурова платформа "Арктическая" "Газпром флота", построенная на "Звездочке" на 85% состоит из иностранных систем. На шельфе Балтийского моря установка работает второй сезон, предстоит провести освидетельствование, но ни один российский док не может принять установку, а отечественные предприятия не способны поставить запчасти для ремонта и предоставить обновления для софта, рассказали на конференции представители "Газпрома".

В распоряжении компании 38 лицензий на газоконденсатные, газовые и нефтяные месторождения шельфа. Разработка Приразломного месторождения в Печорском море с использованием одноименной платформы остается единственным работающим добычным проектом на российском арктическом шельфе. В первом полугодии 2016 г. там добыто порядка 1,5 млн т нефти, годовой план – 2 млн т. Однако не стоит опускать тот факт, что "донором" для "Приразломной" стала норвежская платформа "Хаттон", "Севмаш" изготовил нижнюю часть платформы, в целом доля иностранного оборудования оценивается в 70%.

Наиболее перспективным газовым месторождением на шельфе "Газпром" считает Киринский участок недр. "Первая очередь" – непосредственно Киринское месторождение - обустраивалось за счет иностранного оборудования, импортировано 90% техники и технологий. Южно-Киринское месторождение (ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 г.) запустить таким же методом не получится – техника попала под секторальные санкции. Для "Газпрома" это стало серьезным вызовом, признался заместитель председателя правления монополии Валерий Голубев. Департамент технологического развития "Газпрома" насчитал более 200 направлений, по которым требуется локализация производства на российских заводах. В первую очередь, "Газпром" нуждается в подводных добычных комплексах.

"Это непростое оборудование, есть такие сложные вещи, как устьевое оборудование, фонтанная арматура, шлангокабели – то, что не применяется в других отраслях промышленности. Анализ, который мы провели, показывает, что производство фонтанной арматуры может быть выполнено на десятке российских предприятий. Есть потенциальные аналоги, которые даже на сегодняшнем станочном парке можно выпускать. Нужно лишь технологическая адаптация и выработка наших национальных технологических требований", - отметил Валерий Голубев.

Отдельными компетенциями обладают предприятия ОСК и ряд крупных заводов, всем им необходимо скооперироваться, чтобы выполнить заказы компаний ТЭКа. Роль консолидатора "Газпром" хочет взять на себя, создано ООО "Газпром 335", которое разрабатывает сценарии локализации производства оборудования в России.

Появилась "дорожная карта" для актива "Газпром добыча Ямбурга". Для разработки ледостойкой морской платформы "А" для месторождения Каменомысское – Море (ЯНАО, акватория Обской губы), которое может стать вторым по значимости арктическим проектом после "Приразломной", необходима кооперация пяти заводов, подсчитали в "Газпроме". Нужные модули производят Выборгский судостроительный завод, "Кливер", "Головная верфь" и севастопольский ЦКБ "Коралл". Сборку может провести "Звездочка" ОСК.

В дальнейшем "Газпром 335" может заняться сервисным обслуживанием созданного оборудования, таких грандиозных планов - сосредоточить в своих руках сервисное направление - ни у одной другой компании нет. Амбиции газовой монополии объяснимы, в портфеле структур группы крупнейшие шельфовые месторождения, отечественные технологии для разработки которых находятся в зачаточном состоянии или вовсе отсутствуют. "Газпром нефть" владеет четырьмя шельфовыми активами. Помимо "Приразломной", флагмана арктических проектов компании, это Северо-Западный, Хейсовский и Северо-Врангелевский лицензионные участки, на которых ведутся геологоразведочные работы.

В месторождение им. Филановского ЛУКОЙЛ инвестировал более 87 млрд руб., рассказал вице-президент компании Илья Мандрик. Участок недр в Каспийском море введен в промышленную эксплуатацию в 2016 г., его разработка началась в 2005 г. Частные компании не имеют доступа на шельф Арктики, несмотря на усилия ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа законодательные ограничения не сняты. Однако представители крупнейшей частной нефтяной компании на прошедшей конференции вновь подчеркнули необходимость либерализации: "Все специалисты знают о ресурсном потенциале континентального шельфа Арктики, это перспектива, огромные территории. И на наш взгляд расширения доступа к шельфу морей компаниям, которые созданы в соответствии с законодательством Российской федерации и имеют опыт работы в акваториях морей, располагают необходимыми финансовыми и техническими средствами должно быть реализовано через внесение соответствующих поправок в закон".

У тезиса о том, что российскую Арктику необходимо осваивать с привлечением иностранных партнеров нашлись как сторонники, так и противники. Интерес к совместным проектам в северных регионах проявляет Китай, причем, речь идет не только об изучении льдов, но и об инвестициях в субъекты, имеющие выход на Арктику.

В Архангельской области, где исторически сосредоточены компетенции по развитию территорий Крайнего Севера – система портов, полярная авиация, гидрометеорологическая служба, крупнейшие судостроительные предприятия, специализированные вузы – заключен ряд соглашений с китайской PolyGroup. В 90-е годы заботы о сохранении инфраструктуры легли на регион, без потерь не обошлось, рассказал заместитель губернатора Архангельской области Владимир Щелоков.

На сегодняшний день развитие архангельского транспортного узла связано с двумя крупнейшими проектами – строительства Белкомура и нового глубоководного района порта. На фоне дефицита бюджетных средств и ограничениях в доступе на внешние финансовые рынки PolyGroup готова инвестировать в модернизацию Белкомура до $5,5 млрд, инвестиционное соглашение может быть подписано в феврале-марте, о чем региональные власти говорят с большим энтузиазмом.

"Мы обеспечиваем мощное межрегиональное сотрудничество, выход на Транссиб. Общая протяженность магистрали 1161 км, прогнозируемый грузопоток до 35 млн т, причем до 40% грузов будут созданы в зонах притяжения, в том числе в нефтегазовом секторе. Новая магистраль позволит создать более выгодную логистику от месторождений. Это позволит не только развить регионы европейского севера, арктической зоны и Урала, но и создать транспортный коридор Европа – Россия – юго-восточная Азия – Китай. То есть у нас создается кратчайший маршрут до Китая через Казахстан", - рассказал Щелоков.

PolyGroup заинтересована и в финансировании строительства глубоководного района архангельского порта, добавил он. Общий объем инвестиций в проект – 120 млрд руб. Доля участия Китая пока неизвестна.

Ранее, напомним, университет Харбина заключил соглашение с Дальневосточным федеральным университетом о совместной работе по изучению Арктики, а суда КНР сделали пробный рейс по Севморпути. У Китая, как и у других стран, нет технологий для работы в Арктике, констатирует академик РАН Алексей Конторович, поэтому Поднебесной интересны проекты по их созданию. Однако "экспансию" КНР ученый воспринимает неоднозначно: "Если Китай вкладывает средства в порт Архангельска, то он это делает не в качестве подарка. Кто будет хозяином инфраструктуры?

Возможно, компания КНР получит какие-то права, но нельзя допустить, чтобы она диктовала свои условия".

Крупномасштабная добыча ресурсов в Арктике неизбежна, но задачу по освоению региона ни одна страна в одиночку решить не может, заявили участники одного из "круглых столов" шельфовой конференции. И хотя на сегодняшний день перевес в технологиях не на стороне России, страна обладает самым большим и самым богатым участком шельфа, что дает ей право диктовать условия международного сотрудничества.

"Нужно создать единый государственный орган, возможно, с подчинением первому лицу, который бы развивал и устанавливал единые правила, по которым все работают на арктическом шельфе. С другой стороны, если территория наша, но технологии иностранные, разумно создать международный арктический кластер с одним простым условием: хочешь работать на российском арктическом шельфе – локализуйся", - предложил гендиректор "НефтеГазДиагностики" Виктор Лещенко.

Как первый шаг достаточно внести изменения в ФЗ №44 и 223, считает он. Первая новелла – в конкурсах должны получить преимущество не более дешевые, а более высокотехнологичные разработки. Вторая – приоритет российских и локализованных в стране компаний при закупке оборудования и технологий для арктических проектов.

По словам Лещенко, ряд международных компаний, понимая выгоды от развития производств в Арктике, пойдут на перенос производств и строительство заводов в России даже при сохранении санкций. Кроме того, их инвестиции позволят снизить потребность в бюджетных деньгах.

Партнерство государства и бизнеса – обязательное условие освоения Арктики. В первую очередь, необходимо оценить потенциал российских компаний, но для этого нужна госпрограмма, считает Алексей Конторович:

"Арктика – это и технологии проведения геофизических работ в условиях многолетних льдов, и технологии бурения в специфических условиях, проблемы безаварийного транспорта нефти и газа, экологические вопросы… Если из этой цепочки выхватывать отдельные звенья, по которым есть наработки, то систему создать не удастся. Должна быть разработана госпрограмма, в которой учитывались бы все направления. Следующий шаг – партнерство государства и бизнеса. Какие-то заведомо эффективные разработки предприятия могут делать за свой счет, они закроют отдельные блоки. Если все данные систематизируются в госпрограммы, мы увидим провисающие позиции, может оказаться, что только одна маленькая деталь делает систему незамыкаемой. Это не значит, что мы не должны изучать зарубежный опыт и отказываться от покупок иностранного оборудования. Но мы должны быть уверены, что никакие санкции, коммерческие секреты тех или иных компаний будут сказываться на нашей деятельности. В условиях самостоятельности и самодостаточности можно работать со всем миром".