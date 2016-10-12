Минобороны назвало «русофобской истерией» обвинения в атаке на гумконвой

Минобороны считает, что заявления Лондона о том, что Россия виновна в обстреле гумконвоя ООН в Сирии, идут в русле «русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отдельными членами британского истеблишмента». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Никаких российских самолетов в районе нахождения гумконвоя в Алеппо не было. Это факт», — сказал он, отметив, что в своих обвинения глава британского МИД Борис Джонсон основывается на неких находящихся в «открытом доступе спутниковых фотографиях».

«Господин Джонсон, так, может, откроете этот «открытый доступ» и покажете эти фотографии кому-нибудь ещё?» — обратился Конашенков к министру. Он добавил, что российское военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, что в конвое находился неизвестный миномет большого калибра.

Накануне, 11 октября, Джонсон заявил, что «все имеющиеся данные указывают на российскую ответственность за злодеяние». По его мнению, международное сообщество должно воздействовать на Москву с помощью санкций. Министр также призвал проводить акции протеста у российского посольства.

Конвой ООН с гуманитарной помощью для жителей провинций Алеппо и Хомс попал под обстрел в сентябре. В результате нападения погибли минимум 20 человек, больше половины грузовиков были уничтожены. США обвинили в атаке Россию, Москва эти обвинения отвергла. По данным ООН, он был обстрелян с воздуха.