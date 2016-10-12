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Минобороны назвало «русофобской истерией» обвинения в атаке на гумконвой

11:55 12.10.2016
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минобороны считает, что заявления Лондона о том, что Россия виновна в обстреле гумконвоя ООН в Сирии, идут в русле «русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отдельными членами британского истеблишмента». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Никаких российских самолетов в районе нахождения гумконвоя в Алеппо не было. Это факт», — сказал он, отметив, что в своих обвинения глава британского МИД Борис Джонсон основывается на неких находящихся в «открытом доступе спутниковых фотографиях».

«Господин Джонсон, так, может, откроете этот «открытый доступ» и покажете эти фотографии кому-нибудь ещё?» — обратился Конашенков к министру. Он добавил, что российское военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, что в конвое находился неизвестный миномет большого калибра.

Накануне, 11 октября, Джонсон заявил, что «все имеющиеся данные указывают на российскую ответственность за злодеяние». По его мнению, международное сообщество должно воздействовать на Москву с помощью санкций. Министр также призвал проводить акции протеста у российского посольства.

Конвой ООН с гуманитарной помощью для жителей провинций Алеппо и Хомс попал под обстрел в сентябре. В результате нападения погибли минимум 20 человек, больше половины грузовиков были уничтожены. США обвинили в атаке Россию, Москва эти обвинения отвергла. По данным ООН, он был обстрелян с воздуха.

Темы: Россия, Великобритания, Сирия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2016, 12:48
Не нужно из нас делать идиотов

Гумконвой не попал под обстрел, а в соответствии с планом разработанным инструкторами США, согласованным с президентом Обамой был сожжен террористами , именуемыми умеренной оппозицией. МО РФ публично опубликовало данные объективного контроля полученные российской разведкой. Кроме того из материалов опубликованных самими США очевидно не вооруженным глазом, что ни на земле ни на автомобилях конвоя нет характерных повреждений от авиабомб и ракет воздух-земля. Ни о каком воздушном налете или ракетном обстреле и речи быть не может. Эта туфта для западного малообразованного потребителя поп-корна с их бакалавриатом. У нас половина страны с высшим образованием и такая лажа тут не прокатит.
12.10.2016, 12:42
Скучножить

Видел я это выступление по Евроньюз. Обвинение методом исключения. - Поскольку атака на конвой была произведена в ночное время, только Россия обладала возможностями произвести бомбардировки. И далее примитивнейшая попытка развода: " Вы же великая держава, покайтесь, возьмите ответственность на себя. Иначе, какая вы великая держава?"
Маразм крепчал.
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