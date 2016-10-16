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В дагестанском Дербенте ликвидированы два боевика

21:47 16.10.2016
Фото с сайта nac.gov.ru
Фото с сайта nac.gov.ru
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В дагестанском городе Дербент веден режим контртеррористической операции (КТО). Ведутся мероприятия по поиску боевиков и их пособников. Об этом ТАСС рассказали в Оперативном штабе НАК республики.

Согласно предварительным данным, силовикам удалось заблокировать группу боевиков, которые отказались сдаться. Двое из них были уничтожены.

С наступлением темноты спецоперация была приостановлена. Она возобновится в понедельник утром.

В то же время в другом районе Дагестана – Шамильском – режим КТО снят. Он был введен 13 октября. О результатах спецоперации собеседник агентства не сообщил.
 

Темы: Россия, Дагестан, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России
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