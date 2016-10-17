]]> ]]>
Главная В России Новости

Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом РФ

16:37 17.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Бизнесмен и владелец USM Holdings Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, поскольку уже более полугода не проживает в стране и отошел от операционной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе USM. Там отметили, что Усманов в настоящее время "не занимается операционной деятельностью" и сконцентрирован на спортивных и благотворительных проектах.

"В силу этого, а также по медицинским причинам, в 2015 году он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу РФ 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России. Офисы Международной федерации фехтования и ее президента находятся в Лозанне и Монако. На бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается, за исключением, естественно, активного участия господина Усманова, основоположника холдинга, в указанных выше проектах", - сказали Forbes в пресс-службе холдинга.

Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings (холдинг контролирует 100% акций "Металлоинвеста"), его доля составляет 48%. Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).

В начале 2015 года в России в силу вступил закон о контролируемых иностранных компаниях, согласно которому россияне обязаны уведомлять налоговые органы о наличии у них доли более чем в 10% в такой компании.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2016, 19:57
Микс

Типа отток капитала. А кому он там нужен? Капитал нужен, а он? Впрочем, каждому свое.
17.10.2016, 19:34
такс

Опять страну покидают лучшие люди по версии Кремля
17.10.2016, 19:17
Патриот

Не наезжайте на Усманова. Он сам всё заработал. Лучше боритесь с русскими сепаратистами, которые хотят разрушить нашу великую Золотую державу. Бамбарбия кергуду!
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.