Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом РФ

Бизнесмен и владелец USM Holdings Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, поскольку уже более полугода не проживает в стране и отошел от операционной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе USM. Там отметили, что Усманов в настоящее время "не занимается операционной деятельностью" и сконцентрирован на спортивных и благотворительных проектах.

"В силу этого, а также по медицинским причинам, в 2015 году он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу РФ 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России. Офисы Международной федерации фехтования и ее президента находятся в Лозанне и Монако. На бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается, за исключением, естественно, активного участия господина Усманова, основоположника холдинга, в указанных выше проектах", - сказали Forbes в пресс-службе холдинга.

Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings (холдинг контролирует 100% акций "Металлоинвеста"), его доля составляет 48%. Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).

В начале 2015 года в России в силу вступил закон о контролируемых иностранных компаниях, согласно которому россияне обязаны уведомлять налоговые органы о наличии у них доли более чем в 10% в такой компании.