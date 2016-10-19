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Цены на продукты в российских селах оказались выше московских

09:41 19.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Цены на продукты в российских селах оказались выше московских. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономических и политических реформ. Низкие цены в крупных городах эксперты связывают с высокой конкуренцией между магазинами.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Конечно, это уровень конкуренции. Если в селе один или два магазина, то зачастую они ведут общую ценовую политику или вступают в картельный сговор. Отследить и принять предусмотренные законодательством монопольные меры там просто некому», — сообщил политик.

Эксперт отметил, что в селах очень большие затраты на логистику.

«Доставка тысячи упаковок какой-нибудь еды до села на автомобиле стоит практически столько же, сколько и перевозка большего объема еды на в десять раз более грузоподъемной машине от логистического центра до супермаркета», — добавил Шелищ.

Почти во всех регионах и населенных пунктах затраты на питание составляют примерно половину дохода граждан.

Темы: Россия, Инфляция и уровень жизни в России
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Комментарии читателей
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19.10.2016, 12:58
Ося

Дело, в основном, не в логистике, а в жадности посредников - раз, и в загребущей сущности продавцов = хозяев магазинчиков...
19.10.2016, 11:34
Россиянин

Жила бы москва родная и нету других забот
19.10.2016, 11:23
Главное

что В.В. Путин - здесь совершенно ни при чем!
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