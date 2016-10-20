Средний класс приказал долго жить

Вместо покупок в кредит россияне начинают борьбу за выживание

Центробанк РФ не сможет контролировать инфляцию из-за падения потребительского спроса и исчезновения среднего класса. Об этом в аналитической статье пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, расходы россиян постоянно сокращаются, розничные продажи упали до рекордного уровня за 21 месяц. Помимо этого, согласно исследованиям Sberbank CIB, средний класс за последние два года сократился на 14 миллионов человек.

Эксперты Bloomberg отмечают, что спрос именно среднего класса наиболее эластичный. Именно люди с неплохими доходами пользуются банковскими услугами, берут кредиты, когда не хватает наличных средств. То есть, уровень инфляции во многом определяется их спросом.

Теперь, когда средний класс становится малочисленным, экономика больше будет зависеть от налоговой политики и выделения бюджетных средств. А инфляция — не столько от запросов потребителей, сколько от дополнительных вливаний, что создает дополнительные риски.

Причем важно отметить, что речь идет вовсе не о каких-то богатых людях. В качестве оценки уровня дохода используется универсальный подход Всемирного банка. Если человек тратит больше 10 долларов в день, то его можно считать представителем среднего класса. И вот таких в 2010 году в России было 74%, в 2014 году — 61%, сейчас — только 51%.

Проще говоря, речь можно вести не о каких-то трудностях, а о массовом обнищании. Но для бедных действуют совсем другие законы экономики, нежели простого соотношения спроса и предложения.

С другой стороны, падение спроса обычно приводит не к росту инфляции, а к ее сокращению. Правда, главное это не уровень инфляции, а уровень благосостояния.

— Средний класс в России действительно исчезает и потребительский спрос падает, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

— Средний класс сегодня перегружен кредитами, которые набрали в «тучные» годы, а сейчас приходится отдавать. К этому добавляются различные новые сборы, вводятся налоги на недвижимость, которые будут расти в геометрической прогрессии.

Так что никакого роста спроса со стороны среднего класса ожидать не приходится. Он и раньше был невелик. По моим подсчетам, средний класс составлял до последнего кризиса всего десять процентов россиян.

Обычно средний класс определяют по трем вещам: по уровню доходов, по образованию и по самоидентификации. Но дело в том, что человек может себя ощущать представителем среднего класса, но не быть им. Если смотреть по первым двум параметрам, то среднего класса сегодня не наберется и десяти процентов.

Реально располагаемые доходы постоянно падают, они уже сведены до минимума. По крайней мере, с 2008 года идет поэтапное снижение уровня доходов.

Но мне не совсем понятно, как связано падение спроса с возможным ростом инфляции. Я угрозы для этого не вижу. Если у людей меньше денег, они меньше покупают, то инфляция снизится.

Видимо, агентство Bloomberg имеет в виду, что средний класс играет роль некоего регулятора. Когда он потреблял меньше, то инфляция снижалась. Но если сократить потребление уже нельзя, то инфляцию не уменьшить. При этом опасаются бюджетного стимулирования, если в казне будет больше средств для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

На мой взгляд, такая угроза надуманная. Уж чего-чего, а значительное повышение выплат бюджетникам и пенсионерам нам в ближайшие годы не светит.

Если говорить исключительно про инфляцию, то уничтожение среднего класса и сокращение потребления снизит рост цен.

Bloomberg полагает, что если у людей нет денег, правительство будет вынуждено индексировать пенсии и зарплаты. Но такие опасения неоправданны.

— Инфляция не вырастет, но и жить лучше не станет.

— Об этом и речь. Ухудшение жизни возможно и при нулевой инфляции. Вообще, какая разница человеку, какая инфляция. Ему важно, есть ли у него деньги только на самое необходимое, или у него высокооплачиваемая работа.

Вот эту цель — не превысить показатели инфляции, можно довести до абсурда. Как в анекдоте: если человек потел перед смертью, то всё нормально, лечение было успешным. Мол, была низкая инфляция, всё делали по науке.

Но стоит помнить, что все меры для уменьшения инфляции уже использованы. И за счет ставок по потребительским кредитам, и за счет уменьшения спроса среднего класса. Так что в дальнейшем уменьшения инфляции не будет.

Bloomberg заботит, не дадут ли людям деньги. Но мы видим, что расходы бюджета урезаются. И это порочная логика — ради борьбы с инфляцией делать людей беднее.

— Понижение спроса всегда ведет к снижению риска инфляции, — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

— Если нет повышения спроса, то инфляция не растет. Другое дело, что ничего неожиданного со средним классом не происходит. Если брать критерии Соединенных Штатов или Евросоюза, то число представителей среднего класса стабильно и не растет с начала двухтысячных. И это плохо, поскольку свидетельствует об общей стагнации.

Если говорить про наши показатели доходов, то у нас практика подсчета простая: к среднему классу относят тех, у кого среднемесячная зарплата выше шести минимальных размеров оплаты труда. В этом плане, последние два месяца замечена тенденция к снижению темпов падения численности среднего класса. Но экономический рост прогнозируют только в 2018 году.

Опасения касаются не угрозы инфляции, а общего уровня социального развития. Еще много надо сделать для повышения доходов граждан, для большей доступности финансовых услуг. А вот инфляция нам практически не угрожает. Центробанк вряд ли потеряет способность контролировать рост цен.

Но есть и другие факторы. В обществе достаточно высоки инфляционные ожидания. Если судить по ожиданиям граждан, участникам финансового рынка, то инфляция будет свыше пяти процентов. Добавляется еще неопределенность бюджетной политики, бюджет на 2017 год еще не принят. Нарастают и опасения относительно падения курса рубля, что повышает спрос на валюту и действительно приводит к ослаблению национальной валюты. В массовом сознании падение курса рубля ведет к повышению цен.

— Средний класс был естественным регулятором инфляции, теперь экономика больше будет зависеть от бюджетных вливаний.

— Bloomberg не понимает российской специфики. Во-первых, до 2019 года решено налоги не менять. Может, накинут налоги для нефтегазового сектора да прибавят к акцизам.

Конечно, некоторые бюджетные вливания влияют на рост цен. В начале года всем пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей, потом в феврале будет индексация пенсий. Должно влиться в экономику около триллиона рублей. Причем основная масса этих денег будет потрачена не на сбережения, а на потребление. В первом квартале можно ожидать подскока цен.

Но необходимо понимать, что главная проблема — это падение жизненного уровня граждан. Нужна согласованность бюджетной политики и действий Центробанка. Расходование бюджетных фондов — это риск. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом. А Резервный фонд близок к исчерпанию, теперь вся надежда на заимствования. Проблема в том, что эти деньги могли быть потрачены на инвестиции, а израсходуют их на текущее потребление, на обслуживание госдолга.

— Инфляция если и не вырастет, то людям лучше не станет.

— Совершенно согласен. Уровень инфляции — это не самоцель. Но важно понимать, что экономический рост и инфляция взаимосвязаны, как работа печени и кровь. Если инфляция выше пяти процентов, то сложно говорить об инвестициях.

При инфляции около четырех процентов, мы с большой вероятностью увидим включение инвестиционного «мотора». И кто бы что ни говорил, единственный источник устойчивого роста — инвестиции. У нас самый оптимистичный прогноз — полтора процента роста за ближайшие четыре года. Если мы инвестиции не сделаем, более высокого роста не будет. А чтобы обеспечить выполнение уже взятых государством социальных обязательств, нам нужны темпы роста не менее 3,5 процентов в год. До этого показателя мы не дотягиваем существенно.

И никто пока не предложил, как найти эти инвестиции. Есть идеи запустить целевую эмиссию, но кроме инфляции мы ничего не получим.

Сегодня нам приходится расплачиваться за бездействие в двухтысячные. Была возможность расширять инфраструктурные ограничения, инвестировать. Мы с этим запоздали. Что ж, придется делать это сегодня.

Сейчас мы заканчиваем год с падением реальных доходов на пять процентов. Если в следующем году будет небольшой рост, можно рассчитывать на стабилизацию ситуации. Не хочется приукрашивать реальность, но она небезнадежна.

Есть риск, что инфляция будет выше четырех процентов. Но связана она будет не со снижением потребления, а с ростом тарифов, бюджетными вливаниями.