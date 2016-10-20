Роспотребнадзор намерен штрафовать на миллион рублей за поддельные продукты

Роспотребнадзор предлагает внести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую наказание за «производство в целях сбыта, ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции».

Соответствующий законопроект, подготовленный Роспотребнадзором, размещен на сайте нормативных правовых актов.

Наказание по новой статье КоАП 14.7.1 предлагается установить в виде штрафов от 30 тысяч рублей (для предпринимателей без образования юридического лица при первом нарушении) до одного миллиона рублей (для юридических лиц при повторном нарушении). Также предусматривается возможность конфискации фальсифицированных продуктов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным Роспотребнадзора, «основным видом продукции, подвергающимся фальсификации, являются молочные продукты (около 80 процентов от всех уведомлений) в части замены молочного жира более дешевыми растительными (тропическими) маслами».

В целом принятие законопроекта будет способствовать реализации задач, определенных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации и Основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, связанных с предотвращением угроз здоровью и безопасности людей <…>.

В августе 2015 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил уничтожать фальсифицированные продукты также, как и продовольствие, ввезенное в Россию в обход эмбарго. Уничтожение фальсификата, заявил тогда Данкверт, следует проводить за счет его производителей или за счет магазинов, если такая продукция обнаружена в розничной торговле.