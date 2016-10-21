Глава Минтруда предложил установить «налог на тунеядцев» в 20000 рублей

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил установить сбор с неработающих граждан, так называемый «налог на тунеядцев», в размере 20 000 рублей.

«Мне кажется, 20 000 – это нормально, маловато даже», — приводит в пятницу, 21 октября, слова Топилина РИА Новости.

Глава Минтруда предложил исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, его сумма составит 11 700 рублей. В случае, когда человек «в тени», взнос за него в фонд ОМС платит субъект Российской Федерации. В среднем в регионах его сумма равняется от 8000 до 9000 тысяч. «Итого 20 тысяч в год, для начала», — подытожил Топилин.

Он отметил, что условная цифра сбора формируемая на основе подоходного налога и взноса в ФОМС. Это, по его словам, минимальный уровень участия. Топилин подчеркнул, что «налог на тунеядцев» должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.

«Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют», — заявил глава Минтруда. Он признал, что не знает, когда может появиться соответствующий законопроект.

В июне 2016 года Топилин заявил, что российские власти не собираются вводить так называемый налог на тунеядство для граждан, не желающих работать. «Никакого налога на тунеядство не будет, безусловно», — заявил глава Минтруда. Он в то же время добавил, что «надо что-то делать» в людьми, которые не платят налоги и отчисления в страховые фонды.

Борьбу с тунеядством еще в 2014 году объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что работать должны «все, кто может». «А то кто-то не работает, налоги не платит, не хуже тебя живет», — отмечал Лукашенко. В апреле 2015 года белорусский лидерподписал декрет, согласно которому жители республики, не работающие и не платящие налоги более полугода, должны платить сбор в размере $245 раз в полгода.