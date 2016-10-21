]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава Минтруда предложил установить «налог на тунеядцев» в 20000 рублей

13:17 21.10.2016
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил установить сбор с неработающих граждан, так называемый «налог на тунеядцев», в размере 20 000 рублей.

«Мне кажется, 20 000 – это нормально, маловато даже», — приводит в пятницу, 21 октября, слова Топилина РИА Новости.

Глава Минтруда предложил исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, его сумма составит 11 700 рублей. В случае, когда человек «в тени», взнос за него в фонд ОМС платит субъект Российской Федерации. В среднем в регионах его сумма равняется от 8000 до 9000 тысяч. «Итого 20 тысяч в год, для начала», — подытожил Топилин.

Он отметил, что условная цифра сбора формируемая на основе подоходного налога и взноса в ФОМС. Это, по его словам, минимальный уровень участия. Топилин подчеркнул, что «налог на тунеядцев» должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.

«Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют», — заявил глава Минтруда. Он признал, что не знает, когда может появиться соответствующий законопроект.

В июне 2016 года Топилин заявил, что российские власти не собираются вводить так называемый налог на тунеядство для граждан, не желающих работать. «Никакого налога на тунеядство не будет, безусловно», — заявил глава Минтруда. Он в то же время добавил, что «надо что-то делать» в людьми, которые не платят налоги и отчисления в страховые фонды.

Борьбу с тунеядством еще в 2014 году объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что работать должны «все, кто может». «А то кто-то не работает, налоги не платит, не хуже тебя живет», — отмечал Лукашенко. В апреле 2015 года белорусский лидерподписал декрет, согласно которому жители республики, не работающие и не платящие налоги более полугода, должны платить сбор в размере $245 раз в полгода.  

Темы: Россия, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2016, 20:50
Инновационный патриот этой страны.

Предлагаю три места работы:
1.Бесплатная уборка наших шубохранилищ.
2.Патриотично(а значит бесплатно) повоевать за Скрепы в Сирии.
3.Как тут уже предложили,сдать одну из двух почек для роста бюджета ...в крайнем случае можно и глаз сдать-два глаза в наше трудное для окруженного со всех сторон врагах государства время-непозволительная роскошь.
21.10.2016, 20:45
алекс

При капитализме труд - не обязанность.А почетная необходимость!А вообще этого следовало ожидать,власть партноменклатуры не сдерживаемая никакими политическими противовесами еще и не такой закон отчеблучит.
21.10.2016, 20:45
Татьяна Алексеевна

Топилин предлагает обложить налогом неработающих.Тогда надо изменить сначала Конституцию РФ,потом внести в УК изменения,потом в Семейный Кодекс,потом в ЮЮ,потом в КоАП.Ничего не забыла?А вот: При вызове врача на дом НАДО будет доказывать,что ты являешься НЕ тунеядцем? И КАК это доказывать? Если человек попал в ДТП,то ему ОКАЖУТ необходимую первую помощь,сделают ли операцию БЕЗ подтверждения МЕСТА работы? Недавно было заявление,что НЕРАБОТАЮЩИХ не обеспечивать медицинской помощью.А ИХ дети смогут учиться в школах? или станут детьми врагов народа?
PS.Вопросы возникают как грибы после дождя.И это еще не все вопросы...
Все комментарии (88)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.