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Минюст РФ призвал отложить введение обязательной видеозаписи в судах

12:50 25.10.2016
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст предложил запретить видеозапись закрытых судебных заседаний, ведомство подготовило соответствующие поправки, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 25 октября. Ведомство предлагает также перенести введение обязательной записи заседаний по гражданским и уголовным делам до 2020 года.

Соответствующие поправки к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, Минюст вынес на обсуждение правительственной комиссии. Согласно законопроекту в прежней версии, видеозапись заседаний судов должна начаться с 2018 года.

В министерстве не ответили на вопрос газеты, чем вызвана необходимость таких изменений. Зампред думского комитета по законодательству Рафаэль Марданшин предположил, что причиной переноса срока могла стать нехватка финансирования на эти цели.

Согласно расчетам правительства, оснащение судов системами видеофиксации потребует 1,9 млрд рублей единовременно и 840 млн рублей ежегодно. Законопроект ранее критиковали депутаты и судьи, напоминает газета.

Счетная палата в отзыве на законопроект писала, что выполнение проекта за счет ФЦП развития судебной системы предусматривает изменение приоритетов программы и «влечет риски недостижения ожидаемых конечных результатов ее реализации».

Темы: Россия, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 20:08
Очень сомневаюсь

Что чиновники бояться. В думе примут такой закон, что даже если и разрешат вести запись, то требования к записи будут фантастическими. Например, получить разрешение у начальства к которому у тебя претензии, или чтоб съемку вел как минимум обладатель кинотавра за операторское мастерство.
25.10.2016, 19:44
Европеец

Когда я это писал, надеялся, что найдется критик с таким постом как Ваш.
Президенты это особая каста. один из президентов нашей фирмы (еще до приватизации) любил иногда смотреть каталоги фирменных подарков.
Потом купил от канадской фирмы софтвер за 300.000.000 евро, который никогда не работал а потом смылся в эту же Канаду. Там и сейчас живет.
После этого правительство решило фирму продать немцам - и очень здорово сделало.
...
Да и у вас президенты тоже чудачествами занимаются - со стерхами летают бог знает на чем. Страна видать богатая. :))
...
О пожарных машинах.
Покупал и те. Несколько штук. На базе Вольво. Цена 350.000 евро за штуку. Это были машины для пожаров газопроводов.
25.10.2016, 19:09
Иванов Алексию

Алексий, всё что ты сказал тоже правда. Но, важно и очень, что видеофиксация - это объективный факт. И когда-нибудь он выстрелит. Вот этого-то и боятся все чинуши. Ни что не забыто и никто не забыт. Всёравно придёт время и придётся отвечать!
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