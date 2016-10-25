Минюст РФ призвал отложить введение обязательной видеозаписи в судах

Минюст предложил запретить видеозапись закрытых судебных заседаний, ведомство подготовило соответствующие поправки, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 25 октября. Ведомство предлагает также перенести введение обязательной записи заседаний по гражданским и уголовным делам до 2020 года.

Соответствующие поправки к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, Минюст вынес на обсуждение правительственной комиссии. Согласно законопроекту в прежней версии, видеозапись заседаний судов должна начаться с 2018 года.

В министерстве не ответили на вопрос газеты, чем вызвана необходимость таких изменений. Зампред думского комитета по законодательству Рафаэль Марданшин предположил, что причиной переноса срока могла стать нехватка финансирования на эти цели.

Согласно расчетам правительства, оснащение судов системами видеофиксации потребует 1,9 млрд рублей единовременно и 840 млн рублей ежегодно. Законопроект ранее критиковали депутаты и судьи, напоминает газета.

Счетная палата в отзыве на законопроект писала, что выполнение проекта за счет ФЦП развития судебной системы предусматривает изменение приоритетов программы и «влечет риски недостижения ожидаемых конечных результатов ее реализации».