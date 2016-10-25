В Екатеринбурге предлагают назвать улицу именем Моторолы

Андрей Паршев: «Моторола не гнался за земными благами и действовал согласно убеждениям»

В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем известного командира ополченцев ДНР Арсения Павлова (Моторола).

Свою оценку личности Моторолы дает известный писатель, публицист Андрей Паршев.

Мотив погони за славой в случае Моторолы отпадает

- Арсений Павлов – уникальный человек, рисковавший жизнью не ради славы или иных благ. Его мотивы благородны, что совершенно очевидно. Такие люди появляются в трудное время, и уже многие заметили, что он внешне похож на легендарного партизанского командира – Ковпака. Кстати, Ковпак стал известен во время войны, а до нее был обычным человеком. Казалось бы, подобные случаи - лишь частности в истории, однако они подчеркивают масштаб человеческой личности.

Человек становится символом, не имея каких-то социальных стартовых преимуществ перед другими. Моторола не был ни политиком, ни крупным военачальником, но был высоко профессиональным солдатом, действующим строго согласно своим убеждениям.

Его мотивы – исключительно благородны. Никакой погони за земными благами тут не было вообще. Он мог погибнуть в самом начале боевых действий в Донбассе и не стать знаменитым. Это трогает всех людей, даже и не связанных лично с событиями вокруг Украины. Наш век живет по другим принципам, и зачастую хорошим человеком считают того, кто от своих добрых поступков и сам что-то получает и неплохо живет. А вот Арсений Павлов прекрасно понимал, что о нем бы никто и не узнал, если бы он погиб в первые же дни событий в Донбассе. То есть мотив погони за славой тут отпадает. Не за известностью он поехал! В нашем народе это качество ценится очень высоко.

Для меня гибель Моторолы – горькое известие, настоящая трагедия

В своем блоге я уже говорил об этом, однако сейчас хочу подчеркнуть один важный момент. Его качества высоко ценит наш народ, и я говорю о том, что люди восхищены не просто подвигом, а именно бескорыстным подвигом.

Для меня гибель Моторолы – горькое известие, настоящая трагедия, но, к сожалению, кардинальных изменений в политике России, ДНР и ЛНР все равно не произойдет.

Политика определяется объективными условиями, которые не изменились, несмотря на смерть Моторолы. Даже не факт, что Павлов будет отомщен, не исключено, что убийцы и вдохновители этого преступления вообще останутся безнаказанными. Молодые республики в «соревновании» со Службой безопасности Украины проигрывают и проигрывают очень сильно, о чем и свидетельствуют потери.

Да и про наши спецслужбы нельзя сказать, что они очень успешно действуют. Это видно по всем признакам: например, достаточно вспомнить все «крымские истории». Громких достижений у нас нет, хотя чисто фашистские организации действуют против нас совершенно открыто. Террористы нарушают массу законов, в том числе военных.

Я напомню, что использование взрывных устройств по целому ряду признаков классифицируется именно как терроризм. Даже на войне это зачастую запрещено. Как раз Украина подписала конвенцию о запрете противопехотных мин.

Так вот, после наступления мира в Донбассе последствия войны будут ощущаться многие годы. Дело в том, что фашистские, националистические организации Украины, действующие под видом воинских частей, занимались минированием.

Интервью подготовил Дионис Каптарь