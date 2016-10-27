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Россия досрочно уничтожит запасы химического оружия

12:21 27.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия завершит уничтожение запасов химического оружия в декабре 2017 года. Об этом сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин, передает «Интерфакс».

«Мы на следующий год завершим уничтожение запасов химического оружия в декабре», — сказал он, отметив, что соответствующее решение уже принято и подписано.

Агентство напоминает, что ранее планировалось, что уничтожение запасов химоружия в России завершится в декабре 2018 года. В начале августа 2016 года Капашин сообщил, что на тот момент Россия уничтожила более 94% запасов химоружия.

 В 1990-х годах запасы химического оружия в России считались одними из самых больших в мире — 39 967 т, в то время как в США — 31 500 т. В 1997 году Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия с 1997 года. Сейчас, уничтожение химоружия в России ведется только на одном объекте — в удмуртском поселке Кизнер.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Военные технологии
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