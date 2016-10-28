Минфин предложил платить в России пособие по бедности

Министерство финансов России предлагает ввести в стране пособие по бедности, определившись перед этим с термином «нуждаемость» на законодательном уровне, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью, опубликованном в «Российской газете».

Она призвала перейти сегодня к применению принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия — пособия по бедности. Подобные активные меры по защите беднейших групп населения принимают большинство стран мира, напомнила она.

Нестеренко отметила, что перед тем, как новый вид пособия может быть введен, следует уточнить само понятие «нуждаемость». И определить на законодательном уровне единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи или одиноко проживающих граждан и круг лиц, относящихся к членам семьи.

Первый замглавы Минфина отметила, что сегодня в финансовой поддержке со стороны государства нуждаются семьи с детьми в возрасте до 16 лет, и особенно «семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем».

Нестеренко подчеркнула, что предложения министерства в отношении пособия по бедности не отражены в проекте федерального бюджета на 2017-2019 годы. Но отметила, что работу в этом направлении нужно проводить и находить приемлемые и согласованные решения.

Правительство России начало обсуждать введение программы продовольственной помощи малоимущим в 2014 году. Предполагалось, что государство будет ежемесячно начислять на специальные карты некоторую сумму денег, которые можно будет потратить на покупку продуктов. В конце 2015 года было решено отложить реализацию этой программы на 2017 год.

В июне 2016 года агентство «РИА Рейтинг» подсчитало, что самым бедным регионом России является Псковская область. Там в 2015 году после всех минимальных трат у полной семьи оставалось на руках лишь 570 рублей. Самым богатым регионом страны был признан Ямало-Ненецкий округ, где после минимальных трат у семьи оставалось 91 227 рублей. Москва в рейтинге оказалась на третьем месте с показателем в 69 406 рублей на семью.

В среднем по России этот показатель составил 28 000 рублей, что на 13% ниже, чем год назад.