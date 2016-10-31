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В Смоленской области обнаружили партию креветок с мышьяком

21:17 31.10.2016
Фото с сайта 1000.menu
Фото с сайта 1000.menu
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На одном из складов временного хранения в Смоленской области Россельхознадзор обнаружил три партии креветок общем весом более 30 тонн с повышенным содержанием мышьяка. Об этом ТАСС рассказали в управлении ведомства по Смоленской и Брянской областям.

Помимо мышьяка в креветках было выявлено превышение нормативного содержания антибактериальных веществ нитрофуранов.

По информации ведомства, креветки привезены из Гренландии, где выращивались искусственно. Предполагается, что повышенное содержание указанных веществ может объясняться их присутствием в корме, которым питались креветки.

В ведомстве добавили, что ракообразные поставлялись оптовым компаниям Подмосковья.

В 2014 году РФ в ответ на европейские санкции ввела эмбарго на агропромышленные товары из стран Евросоюза. Однако Гренландии это не коснулось, поскольку она пользуется расширенной автономией от Дании, в состав которой она входит.
 

Темы: Россия, Смоленская область, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 23:32
кот Матроскин

Понять не могу, почему у меня собака креветки не ест? Рыбу ест, а если предложить крабовую палочку, или креветку, хоть маленькую, хоть большую - никогда в рот не возьмет. Понюхает и морду в сторону воротит. И смотрит на меня так странно, как будто я идиот...
Кстати, жареную картошку из Макдонадьса тоже не ест. Наверное думает, что это крашеный пенопласт.
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