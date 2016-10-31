В Смоленской области обнаружили партию креветок с мышьяком

На одном из складов временного хранения в Смоленской области Россельхознадзор обнаружил три партии креветок общем весом более 30 тонн с повышенным содержанием мышьяка. Об этом ТАСС рассказали в управлении ведомства по Смоленской и Брянской областям.

Помимо мышьяка в креветках было выявлено превышение нормативного содержания антибактериальных веществ нитрофуранов.

По информации ведомства, креветки привезены из Гренландии, где выращивались искусственно. Предполагается, что повышенное содержание указанных веществ может объясняться их присутствием в корме, которым питались креветки.

В ведомстве добавили, что ракообразные поставлялись оптовым компаниям Подмосковья.

В 2014 году РФ в ответ на европейские санкции ввела эмбарго на агропромышленные товары из стран Евросоюза. Однако Гренландии это не коснулось, поскольку она пользуется расширенной автономией от Дании, в состав которой она входит.

