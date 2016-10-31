Путин подписал закон о приостановке соглашения с США по плутонию

Президент России Владимир путин подписал закон о приостановлении действия соглашения между РФ и США об утилизации плутония. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, действие соглашения может быть возобновлено президентом России. При этом США надлежит соблюсти ряд условий. В частности, сократить численность своих войск и военной инфраструктуры на территориях стран, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года. Кроме того, Москва ожидает от Вашингтона отмены закона Магнитского, антироссийских санкций и компенсации нанесенного ими ущерба. Наряду с этим Штаты должны представить четкий план необратимой утилизации плутония.

Закон о приостановке действия соглашения был принят 19 октября Госдумой и одобрен Советом Федерации 26 октября.

Путин объяснил отказ Москвы соблюдать условия соглашения тем, что США не выполняют своих обязательств оп этому документу. По его словам, российская сторона построила специальный завод для промышленного уничтожения оружейного плутония. Вашингтон же заявил, что будет разбавлять его и хранить. Путин отметил, что это позволит американской стороне в любой момент вновь обогатить плутоний и использовать по назначению.

