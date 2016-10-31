Путин одобрил идею создания закона о российской нации

Президент России Владимир Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, проходившего в Астрахани, передает «Интерфакс».

«Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать – это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать – это закон о российской нации», - сказал глава государства. При этом он предположил, что основой для такого закона может стать стратегия по развитию национальных отношений.

Путин также согласился с инициативой участников заседания о проведении года единства российской нации. «Это могло бы быть большим, знаковым, консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России», - цитирует президента ТАСС.

Президент напомнил о том, что до сих пор не создана специальная структура, которая будет заниматься национальными вопросами на государственном уровне. Он отметил нескоординированность органов власти, реализующих госнацполитику. «Взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное, не налажено и постоянное сотрудничество с научными и экспертными организациями», - сказал Путин.

Ранее президент подписал указ о создании «Российского фонда культуры». Основным направлением деятельности этой общественно-государственной организации станет сохранение культурных ценностей и популяризация культуры России.

