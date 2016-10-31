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Почти половина россиян допустили начали третьей мировой войны из-за Сирии

12:24 31.10.2016
Фото с сайта birdinflight.com
Фото с сайта birdinflight.com
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Почти половина россиян считают, что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Отвечая на соответствующий вопрос, 38% респондентов заявили, что у них существуют «некоторые опасения» относительно подобного варианта развития ситуации, а 10% заявили, что у них «большие опасения». При этом 31% опрошенных рассказали, что у них «нет особых опасений», а 10% — «нет никаких опасений». Каждый десятый затруднился с ответом.

При этом большая часть участников опроса уверены, что найти общий язык Москве и Дамаску с одной стороны и США и странам Запада с другой не удастся («определенно нет» — 6%, «сокрее нет» — 34%). Противоположенной точки зрения придерживается несколько меньшее число респондентов — 31% говорят, что «скорее да», а 4% — «определенно да».

В целом большиснтво россиян проддерживают действия России в Сирии и лследят за событиями, там происходящими.

Опрос проводжился 21 – 24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 48 регионах страны.

Гражданская война в Сирии длится с 2011 года, правительственным силам противостоят повстанцы и боевики. С лета 2014 года воздушную операцию в САР проводит международная коалиция, позглавляемая США, а в сентябре 2015 года Россия также начала там авиаоперацию.

Темы: Россия, Сирия, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 13:22
123

Истину_глаголите, бальшинству не понять
31.10.2016, 13:13
И

когда уже кмовцы грамотно писать научатся?
что значит "допустили начали третьей мировой войны из-за Сирии"?
31.10.2016, 12:55
Другими словами

Этот вопрос на российский лад - А Вам не всё равно, будет война или нет? А ответ означает, что половине россиян, кроме своих рук, терять нечего, потому как предполагать или загадывать отучили ещё до либерало-фашистов.
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