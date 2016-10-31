Почти половина россиян допустили начали третьей мировой войны из-за Сирии

Почти половина россиян считают, что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Отвечая на соответствующий вопрос, 38% респондентов заявили, что у них существуют «некоторые опасения» относительно подобного варианта развития ситуации, а 10% заявили, что у них «большие опасения». При этом 31% опрошенных рассказали, что у них «нет особых опасений», а 10% — «нет никаких опасений». Каждый десятый затруднился с ответом.

При этом большая часть участников опроса уверены, что найти общий язык Москве и Дамаску с одной стороны и США и странам Запада с другой не удастся («определенно нет» — 6%, «сокрее нет» — 34%). Противоположенной точки зрения придерживается несколько меньшее число респондентов — 31% говорят, что «скорее да», а 4% — «определенно да».

В целом большиснтво россиян проддерживают действия России в Сирии и лследят за событиями, там происходящими.

Опрос проводжился 21 – 24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 48 регионах страны.

Гражданская война в Сирии длится с 2011 года, правительственным силам противостоят повстанцы и боевики. С лета 2014 года воздушную операцию в САР проводит международная коалиция, позглавляемая США, а в сентябре 2015 года Россия также начала там авиаоперацию.