]]> ]]>
Главная В России Новости

Кадыров не согласился с планами Минфина урезать бюджет Чечни

11:33 1.11.2016
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
Материалы по теме:

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководителей республики «не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета» на 2017 год. Как следует из его слов, речь идет о сокращении финансирования.

«Премьер-министр подробно проинформировал о работе по согласованию проекта бюджета ЧР с Минфином РФ. Возникает много вопросов», — написал Кадыров в своем инстаграме.

По его словам, ранее Чечня соглашалась на сокращение бюджета из-за экономической ситуации в стране и «несмотря на исключительно тяжелую послевоенную ситуацию». В частности, заявил Кадыров, была прекращена федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)», которая была «очень эффективной».

«Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства», — написал Кадыров.

Как именно Минфин предлагает сократить бюджет Чечни в 2017 году, глава республики не уточнил.

«Я поручил [премьер-министру Чечни] Абубакару Эдельгериеву более предметно заняться вопросами бюджета и ФЦП на федеральном уровне. […] За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства», — написал Кадыров.

Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» была завершена в 2007 году. После этого была утверждена новая программа, «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы».

Темы: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.11.2016, 12:31
Иван

Либерастический холуйский перед США и предательский в отношении России силуановский минфин вполне может осуществлять месть запада в отношении Кадырова за его очень активную патриотическую пророссийскую позицию. Господа из ФСБ вы где, ау?
01.11.2016, 12:30
@.rgu

Правильно Рамзан возмущается.Нельзя так делать,когда цены растут на все.На крайний случай,заморозьте бюджет,но не .... Башки бы сократить всему минфину,коль не знают как поднять бюджет страны.
01.11.2016, 12:10
SL

Губа не дура, жрать на халяву.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.