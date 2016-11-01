Кадыров не согласился с планами Минфина урезать бюджет Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководителей республики «не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета» на 2017 год. Как следует из его слов, речь идет о сокращении финансирования.
«Премьер-министр подробно проинформировал о работе по согласованию проекта бюджета ЧР с Минфином РФ. Возникает много вопросов», — написал Кадыров в своем инстаграме.
По его словам, ранее Чечня соглашалась на сокращение бюджета из-за экономической ситуации в стране и «несмотря на исключительно тяжелую послевоенную ситуацию». В частности, заявил Кадыров, была прекращена федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)», которая была «очень эффективной».
«Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства», — написал Кадыров.
Как именно Минфин предлагает сократить бюджет Чечни в 2017 году, глава республики не уточнил.
«Я поручил [премьер-министру Чечни] Абубакару Эдельгериеву более предметно заняться вопросами бюджета и ФЦП на федеральном уровне. […] За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства», — написал Кадыров.
Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» была завершена в 2007 году. После этого была утверждена новая программа, «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы».