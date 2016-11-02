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Шойгу рассказал об ответных мерах России на действия НАТО

21:28 2.11.2016
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
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Наращивание НАТО наступательного потенциала на границах России и Белоруссии вынуждает Москву предпринимать ответные меры оборонительного характера. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США и другие члены альянса открывают новые базы на западных рубежах Союзного государства, развивают военную инфраструктуру. «Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война», - сказал министр.

По его словам, все эти действия альянса подрывают стратегическую стабильность и тем самым вынуждают Россию принимать ответные меры. Шойгу сделал акцент на высоком уровне взаимодействия РФ и Белоруссии, позволяющем успешно решать оборонительные задачи. Министр добавил, что в будущем году армии двух стран проведут стратегические учения с учетом усиления активности НАТО.

Члены альянса договорились о наращивании военного контингента в Восточной Европе в ходе саммита в Варшаве. Так, в Польше и странах Балтии будут размещены четыре многонациональных батальона, а также усилится присутствие НАТО в Черном море. Свои действия альянс объясняет угрозой со стороны России.
 

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2016, 00:59
от железяки

сами или не сами - жизнь покажет
понты разные бывают, а если в угол загонят, то, как европейцы, сдаваться не пойдем
03.11.2016, 00:56
Зато

У нас есть ВВП...
02.11.2016, 23:36
Железяке

В этом же и дело,что мы духаримся,а силенок нам хватает только на понты.Мы ведь дураки по рождению. Нападать на нас не будут,сами сдохнем.
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