Шойгу рассказал об ответных мерах России на действия НАТО

Наращивание НАТО наступательного потенциала на границах России и Белоруссии вынуждает Москву предпринимать ответные меры оборонительного характера. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США и другие члены альянса открывают новые базы на западных рубежах Союзного государства, развивают военную инфраструктуру. «Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война», - сказал министр.

По его словам, все эти действия альянса подрывают стратегическую стабильность и тем самым вынуждают Россию принимать ответные меры. Шойгу сделал акцент на высоком уровне взаимодействия РФ и Белоруссии, позволяющем успешно решать оборонительные задачи. Министр добавил, что в будущем году армии двух стран проведут стратегические учения с учетом усиления активности НАТО.

Члены альянса договорились о наращивании военного контингента в Восточной Европе в ходе саммита в Варшаве. Так, в Польше и странах Балтии будут размещены четыре многонациональных батальона, а также усилится присутствие НАТО в Черном море. Свои действия альянс объясняет угрозой со стороны России.

