Севастопольские «Калибры» срочно переброшены под Калининград

Укреплять оборону российского анклава приходится за счет Черноморского флота



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В конце минувшей недели малые ракетные корабли (МРК) «Серпухов» и «Зеленый Дол» в сопровождении спасательного буксира СБ-36 вошли в Балтийское море. Этот поход вокруг Европы, начавшийся 4 октября в Севастополе, широко не афишировался, но наверняка может считаться одной из самых смелых, хотя и рискованных операций в истории современного российского флота. Почему?

Во-первых, далеко не каждый поход российских боевых кораблей, тем более — столь небольших по современным меркам, руководство НАТО отслеживает буквально в ежедневном режиме. Что публично признал 27 октября лично генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во-вторых, Якову Кушниру, главному конструктору малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М», к каковым относятся и «Серпухов», и «Зеленый Дол», наверняка и в страшном сне не могло присниться, что его ставшие знаменитыми после ракетных ударов по Сирии многоцелевые создания, предназначенные для боевых действий в мелководных районах Каспия и в дельте Волги, когда-нибудь вынужденно отправят в Атлантический океан. Пусть даже и в многозначительном сопровождении спасательного буксира.

В-третьих, времени на подготовку к переходу на Балтику черноморским экипажам было отведено в обрез. Судите сами: вторую половину августа и в начале сентября оба корабля провели в районе боевых действий у берегов Сирии. 19 августа «Серпухов» и «Зеленый Дол» совместно отстрелялись по позициям террористов тремя ракетами «Калибр-НК». В Севастополь вернулись 17 сентября. А всего через две недели вышли в нынешний, невиданной для них сложности поход. В лучшем случае — лишь пополнив корабельные запасы и получив комплекты новых лоций и карт. Без малейшей возможности провести обычный в таких случаях межпоходовый ремонт и обслуживание техники. Без отдыха экипажей.

Причем, по сведениям из Севастополя, вначале на подготовку к переходу на Балтику отводилась вообще вдвое меньше — всего неделя. Выход из главной базы ЧФ был назначен на 24 сентября. Правда, и маршрут был проложен принципиально иной — внутренними водными путями России. Через Дон, Волго-Донской канал, Волгу, Ладожское и Онежское озера. Что, конечно, было бы куда проще и безопасней для «Буянов-М». Но не сложилось. Впервые за 40 лет Дон обмелел настолько, что местами пройти по нему оказалось невозможным даже для кораблей с осадкой всего в 2,6 метра.

Очевидно, в Севастополе еще неделю ждали, что погода изменится, западные ветры подгонят водицы из Азовского моря и Дон удастся преодолеть без риска оказаться на мели. Не дождались. А тянуть резину дальше обстановка не позволила. Дорога в Балтику для «Серпухова» и «Зеленого Дола» осталась одна — через океан. В том числе через одно из самых гиблых в штормовом отношении мест Атлантики — Бискайский залив.

Заставить действовать именно так Главное командование ВМФ, как представляется, могли исключительно чрезвычайные обстоятельства. Судя по всему, они и случились. Или грозят вот-вот случиться.

По некоторым данным, оба МРК на Черноморский флот не вернутся и станут основой для формирования новой бригады ракетных кораблей на Балтике. Однако раз «Серпухов» и «Зеленый Дол» примчались в эти воды из Севастополя в режиме ошпаренной кошки, значит, хотя бы жиденький частокол из «Калибров-НК» в этих водах понадобился нам немедленно, безотлагательно? Что же случилось?

На мой взгляд, цель срочной переброски российских военных кораблей в Балтийск внятно угадал доцент Королевского военного колледжа Швеции Томас Рис. Газете Aftonbladet он заявил, что «направление двух ракетоносцев на военно-морскую базу в Калининград является частью стратегии России по установлению контроля над Балтийским морем. В случае конфликта корветы, оснащенные ракетами типа „Калибр“, смогут закрыть акваторию Балтийского моря для иностранных военных кораблей».

Контроль над Балтикой — вещь для нас, безусловно, полезная. Но стоит ли его устанавливать ценой очевидного ослабления боевых возможностей Черноморского флота, изымая у него немногие оставшиеся в строю современные ударные корабли? При всех непрерывно обостряющихся проблемах вокруг Крыма и Украины? При том, что черноморцы на своих палубах волокут сейчас едва ли не основную тяжесть сирийской войны?

Ответ такой: переброска «Серпухова» и «Зеленого Дола» из Черного моря в Балтийское хотя и вынужденный, но совершенно оправданный шаг Генерального штаба. В случае военного конфликта вокруг Крыма помощь обороне полуострова мы в состоянии в считанные минуты оказывать и с кубанских аэродромов. Кроме того, водное пространство Черного моря до самого Босфора насквозь простреливается дивизионами «Бал» и «Бастион-П» 11-й (Анапа) и 15-й (Севастополь) отдельных ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота.

Что касается ударов высокоточным ракетным оружием по позициям террористов в Сирии, то, как показывает опыт, они вполне эффективны и из акватории Каспия точно такими же «Буянами-М». Хотя, безусловно, удары оттуда требуют длительных и, наверное, сложных дипломатических согласований.

Все много хуже нынче вокруг Калининграда. Хотя бы потому, что в случае военного конфликта силы НАТО и их союзники из числа пока нейтральных стран вокруг российского анклава окажутся буквально по всем азимутам. В военно-политическом смысле Калининград превратится в Брестскую крепость, которую можно и нужно героически оборонять, но отстоять неядерным оружием очень трудно. Или даже невозможно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать, как в последние два года изменился масштаб и характер международных учений BALTOPS, которые ежегодно проходят в Балтийском море. Если прежде они носили, главным образом, контртеррористический характер, но с 2015 года все коренным образом изменилось.

Теперь управление такими ежегодными учениями проходит из Неаполя, где находится командование 6-го американского флота, ответственное за Европу и Африку. Привлечение крупных соединений тральных сил к проделыванию проходов в минных заграждениях и последующая высадка десанта на побережье, очень похожее на то, что под Калининградом, - только этим и были заняты участники BALTOPS-2015 и BALTOPS-2016.

Причем, в 2015 году десант высаживался одновременно с британского десантного вертолетоносца Ocean, американского десантного корабля-дока San Antonio, польских десантных кораблей Lublin и Gniezno. В том же году к маневрам впервые были привлечены стратегические бомбардировщики В-52 и нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами Tomahawk с крейсера ВМС США Vicksburg и американского же эсминца Jason Dunham.

В 2016 году очередные многонациональные учения BALTOPS прошли в еще больших масштабах. В маневрах нынешним летом близ Калининграда приняли участие свыше 4500 военнослужащих из 15 стран-членов альянса (а также Швеции и Финляндии), 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. В Финском заливе впервые со времен Второй мировой войны была отмечена германская подводная лодка.

Никакого воображения не хватает, чтобы представить, что это не подготовка к захвату российского анклава, а к чему-то, что совершенно России не касается. Совершенно естественно на это в дни, когда над Балтикой грохотал BALTOPS-2016, отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Мы не скрываем, что у нас вызывает негативное отношение линия НАТО на продвижение своей военной инфраструктуры к нашим границам, на втягивание в военную деятельность блока других государств. И тут уже будет вступать в силу российское суверенное право обеспечивать свою безопасность теми методами, которые адекватны для рисков сегодняшнего дня».

Какие же методы выбрала Москва? С 1 апреля 2016 года на территории Калининградской области воссоздан расформированный при печальной памяти министре обороны Анатолии Сердюкове 11-й армейский корпус, который при необходимости теперь может быть быстро развернут в общевойсковую армию.

Буквально на днях из порта Усть-Луга в Калининград на автомобильно-железнодорожном пароме демонстративно для Запада переброшен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». На время или навсегда — Министерство обороны РФ пока делает вид, что это вопрос дискуссионный.

С 2012 года в области боевое дежурство несут зенитно-ракетные системы С-400. В дополнение к тем С-300, что здесь стояли и ранее.

Словом, Россия тоже достаточно энергично готовится к худшему. Самой сложной такая подготовка оказалась по линии флота. Потому что новых кораблей в запасе у Министерства обороны нет. Есть на подходе, а готовых нет. Особенно печально, что нет тех, которые особенно нужны в такой ситуации — с крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать морские цели задолго до того, как те хотя бы приблизятся к балтийским проливам со стороны Атлантического океана.

Наверное, высшее военное руководство России в свое время опасно недооценило сложность ситуации в районе Балтийского моря. Будь иначе — можно было бы давно перебросить в Балтийск, допустим, такие же «Буяны-М» с Каспия («Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг»). Но что теперь об этом говорить?

Вот и пришлось возникшую брешь в обороне Балтики неотложно затыкать только начавшими осваиваться на Черноморском флоте МРК «Серпухов» и «Зеленый Дол». В следующем году в Зеленодольске собираются доделать шестого «Буяна-М» — «Вышний Волочек». Его тоже создавали для Черноморского флота. Но не исключено — теперь отправят в Балтийск.

Если это произойдет, новой бригады ракетных кораблей на Балтфлоте все равно пока не выйдет. Но на отдельный дивизион будет похоже. С суммарным залпом в 24 «Калибра-НК». Уже кое-что для острастки НАТО.