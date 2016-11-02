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Кремль сообщил о продолжении работы над «пакетом Яровой»

16:15 2.11.2016
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Правительство работает над подготовкой необходимых правовых актов для реализации законов из антитеррористического «пакета Яровой». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там (в кабинете министров) работа ведется, действительно, может быть, не все доформулировано, но работа ведется», — сказал он, подчеркнув, что этот процесс пока не завершен. Представитель главы государства добавил, что, по его мнению, нельзя сказать, что такая работа «полностью не выполняется».

«Достаточно объемная задача, я пока не будут вдаваться в подробности, мы проинформируем, когда процесс формулирования будет завершен, пока еще не конца», — заключил Песков.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, ФСБ и правительство России сообщили, что правительство не подготовило в срок подзаконные акты к «пакету Яровой». Издание отмечало, что законопроекты должны были быть подготовлены к ноябрю.

Президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, подготовленных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в начале июля 2016 года. Согласно поправкам, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны хранить весь трафик клиентов. Руководители сотовой «большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 — оценили затраты на хранение трафика в 2,2 трлн рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 21:03
ВВВ

Да! Этак тарифы так вырастут, что придётся, вновь голубей разводить.
02.11.2016, 19:44
Патриот Федерации

Нам некогда ждать эти "пакеты". Надо опередить глупых русских шовинистов, жаждущих отделиться от Золотой Евразии. Мы и без Яровой с сепаратистами справимся легко. Сами сделаем им бамбарбия кергуду в законе!.
02.11.2016, 18:13
Европеец

Вылиться это может только в одно ...
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