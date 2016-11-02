Кремль сообщил о продолжении работы над «пакетом Яровой»

Правительство работает над подготовкой необходимых правовых актов для реализации законов из антитеррористического «пакета Яровой». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там (в кабинете министров) работа ведется, действительно, может быть, не все доформулировано, но работа ведется», — сказал он, подчеркнув, что этот процесс пока не завершен. Представитель главы государства добавил, что, по его мнению, нельзя сказать, что такая работа «полностью не выполняется».

«Достаточно объемная задача, я пока не будут вдаваться в подробности, мы проинформируем, когда процесс формулирования будет завершен, пока еще не конца», — заключил Песков.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, ФСБ и правительство России сообщили, что правительство не подготовило в срок подзаконные акты к «пакету Яровой». Издание отмечало, что законопроекты должны были быть подготовлены к ноябрю.

Президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, подготовленных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в начале июля 2016 года. Согласно поправкам, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны хранить весь трафик клиентов. Руководители сотовой «большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 — оценили затраты на хранение трафика в 2,2 трлн рублей.