Верховный суд предложил запретить аресты бизнесменов

Верховный суд России предложил судам не заключать под стражу подозреваемых по ряду экономических статей Уголовного кодекса, в том числе по обвинениям в махинациях в сфере предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов, сообщило в четверг, РИА Новости.

В проекте документа, обсуждаемого пленумом Верховного суда, предлагается разъяснить судам, что часть 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса России устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Речь идет, в частности, о разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, растрате средств, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, легализации денежных средств, манипулировании рынком, незаконном обороте драгоценных металлов и других статьях экономической направленности.

Верховный суд разъясняет, что оснований для помещения обвиняемого в СИЗО нет, если он имеет постоянную регистрацию в России, его личность установлена, он не нарушал ранее избранную меру пресечения и не скрывался от органов следствия и суда. Пленум суда не считает нужным также помещать под арест соучастников предпринимателей.

Верховный суд разъяснил, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. В этой связи преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, и членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Пленум Верховного суда пока не принял проект документа и в него могут быть внесены изменения.