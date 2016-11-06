Число жертв взрыва газа в Иваново возросло до шести

Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Иваново тело мужчины. Таким образом количество погибших в результате инцидента достигло шести человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось о пяти погибших и восьми пострадавших. Четверо из них госпитализированы.

В настоящее время поисково-спасательная операция завершена. Полуразрушенный дом оцеплен силовиками. В понедельник 7 ноября жителям уцелевших квартир будет разрешено забрать свои вещи, передает ТАСС со ссылкой на мэра Владимира Шарыпова. Пострадавшее здание будет снесено.

Городские и областные власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате инцидента. Они получат по 300 тысяч и200 тысяч рублей соответственно.

Взрыв в жилом доме в Иваново прогремел рано утром 6 ноября. Его эпицентром стала квартира на первом этаже, где был обнаружен поврежденный газовый котел. По данным СМИ, руководство управляющей компании, осуществлявшей обслуживание дома, некоторое время назад было дисквалифицировано за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

