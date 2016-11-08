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Роспотребнадзор предложил охладить горячую воду в квартирах

18:42 8.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Роспотребнадзор предлагает снизить температуру горячей водопроводной воды на 10 градусов. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета».

Он будет содержать изменения в СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В Роспотребнадзоре отмечают, что реализация инициативы позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение.

Согласно вышеуказанному документу, температура горячей водопроводной воды должна составлять 60 градусов Цельсия во избежание размножения микроорганизмов. В ведомстве полагают, что при понижении температуры воды на 10 градусов ее заражения не произойдет, если водоканалы обеспечат надлежащую очистку.

По мнению экспертов, охлаждение горячей воды не приведет к негативным последствиям. Тем боле, что потребители не используют ее в качестве питьевой.

С 1 июля в России в очередной раз выросли тарифы ЖКХ. Горячее водоснабжение подорожало за год на 6,8%.
 

Темы: Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 21:04
retvizan

Путин мужественно пресечет попытку снизить температуру воды сразу на 10 градусов. В результате снижать будут в течение пяти лет по два градуса в год.
08.11.2016, 21:03
проглотим и это, затюканные!?

Хоть так объегорить, хоть сяк обмануть -
Вот липовых "новшеств" позорная суть!
Какие же мы, россияне, убогие,
Безгласные жертвы сплошной демагогии...
08.11.2016, 20:59
exe

да они что издеваются? пить горячую воду? да они вообще вкурсе что течет из горячего крана? вонючее, грязное нечто, что зачастую даже для душа проблемно использовать

а теперь вместо горячего, хотя впрочем горячее чаще можно назвать еле теплым, теперь станет течь холодно-теплое нечто?
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