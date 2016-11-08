Роспотребнадзор предложил охладить горячую воду в квартирах

Роспотребнадзор предлагает снизить температуру горячей водопроводной воды на 10 градусов. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета».

Он будет содержать изменения в СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В Роспотребнадзоре отмечают, что реализация инициативы позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение.

Согласно вышеуказанному документу, температура горячей водопроводной воды должна составлять 60 градусов Цельсия во избежание размножения микроорганизмов. В ведомстве полагают, что при понижении температуры воды на 10 градусов ее заражения не произойдет, если водоканалы обеспечат надлежащую очистку.

По мнению экспертов, охлаждение горячей воды не приведет к негативным последствиям. Тем боле, что потребители не используют ее в качестве питьевой.

С 1 июля в России в очередной раз выросли тарифы ЖКХ. Горячее водоснабжение подорожало за год на 6,8%.

