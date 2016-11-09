Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент РФ Владимир Путин направил в среду поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы последнего на выборах президента США. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп заявил ранее в ходе своего победного выступления, что будет президентом для всех американцев, в том числе тех, которые проголосовали против него на выборах. Трамп выступил перед своими сторонниками в избирательном штабе в Нью-Йорке.

Избранный президент США заметил, что намерен наладить отношения со всеми странами, которые сами этого захотят. Он поблагодарил свою соперницу, кандидата от демократов Хиллари Клинтон за достойную борьбу.

«У нас прекрасный план в области экономики, мы вдвое увеличим рост и сделаем нашу экономику такой, что равных ей в мире не будет», — заявил Трамп.

По последним данным, Трамп одержал победу в 29 штатах, заручившись поддержкой 288 выборщиков. Для победы необходимо 270 голосов.