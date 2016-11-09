Крымчан обязали вернуть долги украинским банкам

Крымчанам, взявших ранее кредиты в украинских банках, обяжут выплачивать долги. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт Фонда защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ, «дочка» Агентства по страхованию вкладов), который опубликовал список организаций, получивших право взыскать с жителей полуострова долги по кредитам, приобретенным у украинских банков.

Как сообщает газета,соответствующий закон ввели еще в 2015 году, но до сих пор до реализации дело не доходило, чтобы не допустить социальной напряженности в Крыму. Однако сейчас появились организации, которые через Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) намерены взыскать долги с крымчан. На данный момент зарегистрировано три таких организации — ООО «ЮК «Правовые инициативы«» (Краснодар), АО «Фондовый конверс-центр» (Москва) и ООО «ДиДжи Финанс Рус» (Санкт-Петербург).

ФЗВ был наделен правом урегулировать разногласия при взыскании долгов с крымчан по украинским кредитам согласно закону, принятому в конце 2015 года,— 422-ФЗ. Он установил, что взыскивать долги с жителей Крыма смогут только российские организации, которые приобрели долги у первоначальных кредиторов.

Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан не платить по долгам украинским банкам. Аксенов заявил, что были применены нормативные и законодательные акты, чтобы с крымчан не было возможности принудительно взыскать эти суммы.