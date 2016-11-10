В Госдуме предложили лишать части зарплаты депутатов-прогульщиков

В регламент Госдумы будут внесены поправки, предусматривающие материальную ответственность парламентариев за отсутствие на пленарных заседаниях. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил первый вице-спикер нижней палаты, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

«Сегодня на совете Думы было озвучено предложение внести поправки в регламент, предусматривающие меры материального воздействия на депутатов, пропускающих заседания Думы», - сказал Мельников.

По его словам, за пропуск без уважительной причины каждого пленарного заседания с парламентария будет удерживаться одна шестая часть его зарплаты. Это связано с тем, что в течение месяца в Госдуме проводится шесть пленарных заседаний.

Как отметил депутат, это затронет исключительно пленарных заседаний. Пропуском заседания будет считаться, если парламентарий в течение дня ни разу не зарегистрировался в зале заседаний Думы.