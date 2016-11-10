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В Госдуме предложили лишать части зарплаты депутатов-прогульщиков

11:02 10.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В регламент Госдумы будут внесены поправки, предусматривающие материальную ответственность парламентариев за отсутствие на пленарных заседаниях. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил первый вице-спикер нижней палаты, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

«Сегодня на совете Думы было озвучено предложение внести поправки в регламент, предусматривающие меры материального воздействия на депутатов, пропускающих заседания Думы», - сказал Мельников.

По его словам, за пропуск без уважительной причины каждого пленарного заседания с парламентария будет удерживаться одна шестая часть его зарплаты. Это связано с тем, что в течение месяца в Госдуме проводится шесть пленарных заседаний.

Как отметил депутат, это затронет исключительно пленарных заседаний. Пропуском заседания будет считаться, если парламентарий в течение дня ни разу не зарегистрировался в зале заседаний Думы.

Темы: Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.11.2016, 13:24
Ося

Можно подумать, депутаты лезли в Думу из-за зарплаты! Да они эти думские "копейки" берут тока из жадности. А предложи отказаться от зарплаты, числиться депутатом, а на заседаниях бывать только из вежливости - все "за"...
10.11.2016, 13:21
Анатолий Пономарев

ВСЁ ПРАВИЛЬНО НЕ ПОЯВИЛСЯ ТРИ ДНЯ НА РАБОТЕ ПИНКА ОД ЗАД...,ПРИНЯЛ ЗАКОН УХУДШАЮЩУЮ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА,ПИНОК ПОД ЗАД,ПРИНЯЛ ЗАКОНЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ МОРАЛЬНОМУ УРОДСТВУ И РАЗРУШЕНИЯ СЕМЬИ, ПИНОК ПОД ЗАД. ЗА ЗАКОНЫ УХУДШАЮЩИЕ ЖИЗНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ В РОССИИ,И В ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ РУССКИХ,А НЕ РУССКОГОВОРЯЩИХ АРМЯН И ЕВРЕЕВ,ЗАПЛАНИВШИХ ВСЕ КАНАЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ,КОТОРЫЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ИМПЕРИЯ ЛЖИ....
10.11.2016, 13:20
иван з.

Законопроект не пройдет - некому вести табель учета рабочего времени. Лидерам фракций и председателям думских комитетов такое не по плечу, если судить по их деятельности.
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