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Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом

09:37 15.11.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин 14 ноября впервые провел телефонные переговоры с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По данным пресс-службы, глава РФ вновь поздравил республиканца с победой на выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы. Президент выразил готовность к партнерским отношениям с новой администрацией Белого дома «на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Путин и Трамп, как отметили в пресс-службе Кремля, сошлись во мнении относительно того, что российско-американские отношения находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Они также высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и «выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов», в частности «создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента».

Стороны, как говорится в сообщении, также согласились относительно необходимости объединения усилий в борьбе с «общим врагом номер один» — международным терроризмом и экстремизмом. «В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии», — уточнили в Кремле.

Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону и в перспективе провести личную встречу. Ее подготовкой займутся представители обеих сторон.

Ранее 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа пока не планируется, однако их контакты не исключены. «Контакты — это не обязательно встречи, это могут быть и обмен посланиями, и телефонный разговор», — уточнил он.

Темы: Россия, США, Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 11:31
Русский

..ну провел и провел телефонные разговоры. Это его работа, которую ему поручили Исполнять Русские люди и другие народы России.
Важно другое: ..как вражины России из других гос-ств и стран щас себя "чувствуют". Как пишут забугорные газеты, чувствуют себя очень фигово.
Ну и ладненько...))))
15.11.2016, 11:11
Бтр

Разговор был чудным?
15.11.2016, 11:10
Skeptik

Подтвердил ли гарант согласие на продолжение договора
"карренси боард" по эмиссия ркбля.
На этом договоре Россия теряет ежегодно около 300 миллиардов.
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