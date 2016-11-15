Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом

Президент России Владимир Путин 14 ноября впервые провел телефонные переговоры с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По данным пресс-службы, глава РФ вновь поздравил республиканца с победой на выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы. Президент выразил готовность к партнерским отношениям с новой администрацией Белого дома «на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Путин и Трамп, как отметили в пресс-службе Кремля, сошлись во мнении относительно того, что российско-американские отношения находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Они также высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и «выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов», в частности «создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента».

Стороны, как говорится в сообщении, также согласились относительно необходимости объединения усилий в борьбе с «общим врагом номер один» — международным терроризмом и экстремизмом. «В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии», — уточнили в Кремле.

Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону и в перспективе провести личную встречу. Ее подготовкой займутся представители обеих сторон.

Ранее 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа пока не планируется, однако их контакты не исключены. «Контакты — это не обязательно встречи, это могут быть и обмен посланиями, и телефонный разговор», — уточнил он.