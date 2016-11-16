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Министерское кресло вместо Улюкаева займет Набиуллина?

14:28 16.11.2016 , Николай Арефьев
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта kremlin.ru
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Николай Арефьев дает свою характеристику деятельности Улюкаева и Набиуллиной в экономической сфере

Итак, Алексей Улюкаев освобожден от занимаемой должности. И эксперты уже предположили, что вакантный пост министра экономического развития займет Эльвира Набиуллина (глава Центробанка РФ).

Депутат Госдумы, наш постоянный эксперт Николай Арефьев дает свою характеристику деятельности Улюкаева и Набиуллиной в экономической сфере.

Таких перлов я не слышал нигде

Улюкаева мы, наверно, уже не услышим, а вот глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Думы подтвердила, что главной причиной кризиса является инфляция и бороться с ней можно исключительно обнищанием людей, замедлением экономики и высокими кредитными ставками. При этом сокращаются государственные инвестиции на треть, но их должны восполнить частные инвестиции. Только откуда они возьмутся, если рост экономики будет замедляться.

Таких перлов я не слышал ни на одном экономическом форуме. Строго говоря, чтобы представлять, что делается в стране, необходимо обратить внимание на бюджетную систему страны или консолидированный бюджет. То есть рассмотреть все доходы и расходы страны и куда они деваются.

Уверяю вас, вы будете удивлены: в бюджетной системе все прекрасно. Доходы ежегодно растут, расходы тоже. Расходы на образование, здравоохранение, социальные нужды не уменьшаются. Тогда почему закрываются школы, больницы, институты и распродаются с молотка самые ликвидные активы государства?

А вот почему.

Средства выкачаны из регионов, и там - долговые обязательства

Все последние годы расходные полномочия сбрасывались в регионы, а деньги - в федеральный бюджет. Помните, доходы у нас делились поровну между федеральным и региональными бюджетами (50 на 50), а теперь 72 на 28 в пользу федерального правительства. Затем эти деньги закачивались в Резервный фонд и ФНБ, и мы накачали 9 трлн руб., в экономику США направлено 97 млрд долларов или 6,4 триллиона рублей и около 6 триллионов на оборону.

Все эти средства выкачаны из регионов, и сегодня там долговые обязательства 2,3 триллиона рублей, в некоторых регионах нечем платить зарплату за ноябрь и декабрь. Вот почему идет сокращение бюджетных учреждений.

Более того, уже приказано регионам верстать бездефицитный бюджет, то есть финансировать по фактическим доходам, а это означает уничтожение социальной сферы. Конкретный пример: в Астраханской области совсем недавно бюджет был 38 млрд рублей, а на 2017 год собственных доходов области - 20 млрд рублей и долговых обязательств 30 млрд, из которых 15 – коммерческие кредиты. Можно ли выжить области при бездефицитном бюджете? Однако бюджет - это следствие экономической политики.

Если уже сегодня - рецессия, то куда же еще замедлять?

Объявленная модернизация, как и импортозамещение, придуманы только для отвода глаз. Все это реализуется в микроскопических объемах, не влияющих на макроэкономические показатели страны.

Антикризисный план правительством не выполняется. Из 120 пунктов выполнены только 35. Майские Указы Президента РФ, по заключению Народного фронта, выполнены на 15%. То есть практически не делается ничего.

Центробанк в своем отчете прямо сказал: «Для достижения Центральным Банком цели по инфляции необходимо замедление темпов роста широкого круга внутриэкономических показателей». Но если уже сегодня - рецессия, то куда же еще замедлять?

Прогноз социально-экономического развития на ближайшую трехлетку составлен в трех вариантах, и опять по сути без роста экономики. «Рост» на полпроцента и 1 процент – это математическая погрешность, под которую всегда можно подвести любой показатель. Да собственно ни Улюкаев, ни Набиуллина и не скрывали, что они не допустят роста экономики
 

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Борьба с коррупцией в России, Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 22:45
Гость: Вальтер-Европеец

Можно подумать, что в странах ЕС или США страной управляют не кланы и там нет коррупции. Напомню тебе, Европеец о программе избранного президента США Трампа по борьбе с коррупцией в США на государственном уровне. См.: Трамп выступил с комплексом мер по борьбе с коррупцией vz.ru›Лента новостей›2016/10/18/838600.
html.
Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год. Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар. Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г.—3,9 %. См.:ruxpert.ru›Коррупция_ в_Евросоюзе.
Так что стучи по клаве на сайтах Интернета в ЕС и учи уму разуму европейцев.
А евро-американским ватником являешься именно ты, о чем свидетельствует не только этот, но и все твои комментарии на сайте КМ.ру.
16.11.2016, 22:27
Гость: тоже-врач

И чем Хазин лучше Улюкаева? будет толкать Россию в тупик с удвоенной энергией?
16.11.2016, 22:04
Гость: да

поэтому все контрольно кассовые машины (ККМ) всем свободным и не очень предпринимателям нужно выбросить до 01.07.2017 и купить новые, при этом перерегистрировать, заключить договора с ЦТО и посредником по передаче данных в налоговую. Что "естественно" даст стране больше хлеба и материальных благ. Может и это придумали не либералы вредители. Почему нельзя на уже зарегистрированных ККМах доработать до момента окончания ее срока эксплуатации, а потом уже вести на "полезные" для экологии свалки.
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