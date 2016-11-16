]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин вывел Россию из соглашения по Международному уголовному суду

14:30 16.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из соглашения по Международному уголовному суду (МУС). Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 16 ноября.

«Принять предложение Минюста России (…) не стать участником Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в распоряжении.
Документ вступает в силу со дня подписания. Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН.

15 ноября прокурор МУС Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной и оккупацией ее территорий. Она сообщила, что следователи суда активно выясняют, действительно ли РФ контролирует вооруженные группировки на юго-востоке Украины.

Если следователи дадут положительный ответ на этот вопрос, то события и в этой части страны будут признаны вооруженным конфликтом с участием России.

Римский статут Международного уголовного суда был принят дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году. Россия подписала документ в 2000 году.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2016, 22:38
Жаль,

что мы такие тупые и"гордые". Нелюди,жить по человечески никогда не умели и не хотели.Следующим будет Свифт,счёта в нем уже индифицированы,теперь арест и конфискация последуют непременно
16.11.2016, 21:36
2016 год

"Изгой" Россия на главных ролях в мире, а та за которую "весьмирзанас" , даже в Пекин на саммит "двадцатки" не позвали. Назарбаева позвали, президента турции позвали, а "великого" Петю нет. Побрезговали наверное с "любимцем всего мира" общаться.
16.11.2016, 21:34
Все не так

Подписывал еще Ельцин, а Путин ратифицировать не стал.
Все комментарии (30)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.