Путин вывел Россию из соглашения по Международному уголовному суду

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из соглашения по Международному уголовному суду (МУС). Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 16 ноября.

«Принять предложение Минюста России (…) не стать участником Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в распоряжении.

Документ вступает в силу со дня подписания. Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН.

15 ноября прокурор МУС Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной и оккупацией ее территорий. Она сообщила, что следователи суда активно выясняют, действительно ли РФ контролирует вооруженные группировки на юго-востоке Украины.

Если следователи дадут положительный ответ на этот вопрос, то события и в этой части страны будут признаны вооруженным конфликтом с участием России.

Римский статут Международного уголовного суда был принят дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году. Россия подписала документ в 2000 году.