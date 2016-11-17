Правительство одобрило штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение

Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий штраф за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей.

Документ, одобренный кабинетом министров, предполагает внесение в КоАП новой статьи 12.38, которая установит ответственность за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за опасное вождение» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Понятие «опасное вождение» было внесено в Правила дорожного движения в мае 2016 года.

Опасное вождение в новой редакции ПДД определяется как «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба».

К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.