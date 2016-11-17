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Правительство одобрило штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение

15:10 17.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий штраф за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей.

Документ, одобренный кабинетом министров, предполагает внесение в КоАП новой статьи 12.38, которая установит ответственность за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за опасное вождение» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Понятие «опасное вождение» было внесено в Правила дорожного движения в мае 2016 года.

Опасное вождение в новой редакции ПДД определяется как «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба».

К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.

Темы: Россия, Авто, Автоновости, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 22:26
Гость: Читатель Гостю

Удостоверение сотрудника МВД не дает никаких преимуществ (знаю по прошлому опыту), скорее наоборот - только вред. Ксивой помашешь, если виноват - лишишься премии или должности. ДПС с большим удовольствием ловят своих, как говорится волк волку не товарищ. Остальных неприкасаемых полно - прокуроры, депутаты и прочая братия, достойная только презрения.
17.11.2016, 21:59
Гость: Стаж 33 года

Потому, что были с профильным образованием и опытом работы. Быстро поняли, что объективных критериев не существует, для обоснованного предъявления обвинения водителю и в следующей редакции ПДД убрали. А сейчас, что ? У одного из под носа шубы выносят из дома на миллиарды, а он ни сном ни духом, другой миллионы долларов взяток берет за свою подпись. В руководстве люди с другим профильным образованием .
17.11.2016, 21:52
Гость: Стаж 33 года

Такая попытка уже предпринималась. В ПДД ввели понятие " Создание аварийной ситуации ". Но умные люди сразу от этого термина отказались потому, что рядовые сотрудники не понимали, что с этим пунктом делать и как за него штрафовать. Ни каких объективных средств и методов определения создал водитель или нет аварийную ситуацию нет. Все построено на субъективном мнении автоинспектора и как только пошли жалобы от граждан, Главное управление ГАИ приказом запретило штрафовать за этот пункт, а в следующей редакции ПДД его изъяли. Как определить резко или не резко затормозил водитель ? Резко это как ? Большинство нарушений из тех на, что ссылаются нынешние инициаторы в определении " опасного вождения " и так наказуемо КОАП. Такое впечатление , что в правительстве сидит группа бездельников которые прорабатывают возможности просто повысить штрафы, но этаким хитрым способом, изобретая абсолютно бессмысленные не поддающиеся объективной оценке нарушения. Раздражают Гелики ? Лишите на 2 года прав, а за езду без прав лишенным дайте 2 года. Нет, на это воли не хватает, лучше замутим новый термин, глядишь и время рабочее быстрее пройдет до отпуска.
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