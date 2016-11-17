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Медведев поручил Шувалову успокоить сотрудников Минэкономразвития

11:25 17.11.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову посетить Минэкономразвития и успокоить его сотрудников в связи с арестом бывшего министра экономики Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки в $2 млн, сообщила в четверг, 16 ноября, газета «Коммерсант».

Сам Медведев в среду заверил сотрудников министерства, что к ним самим претензий не имеется. В ходе заседания правительства премьер-министр заверил, случившееся с Улюкаевым «не скажется на результатах их повседневной деятельности». В зале в ходе заседания присутствовал врио главы Минэкономразвития Евгений Елин, назначенный на этот пост после задержания Улюкаева. Место Улюкаева пустовало.

По данным «Коммерсанта», сразу после окончания заседания Медведев поручил Шувалову встретиться с сотрудниками Минэкономики и их успокоить. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова не подтвердила изданию эту информацию. Но и не опровергла.

Улюкаев был задержан 14 ноября около 18:00 мск в офисе «Роснефти». Как утверждает СКР, его задержали с поличным при получении взятки в $2 млн, которую он вымогал у представителя «Роснефти» за положительное заключение в отношении сделки по приобретению госкомпанией госпакета в 50,08% акций «Башнефти».

В Кремле заверили, что президент России Владимир Путин был в курсе проводимой следствием разработки Улюкаева с самого начала. Премьер Медведев назвал задержание Улюкаева тяжелым событием для власти и для правительства. «Случившееся — за гранью моего понимания», — отметил Медведев.
15 ноября СКР предъявил Улюкаеву обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Басманный суд Москвы поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января 2017 года.

15 ноября Путин освободил Улюкаева от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 13:54
за тем

это министерство и существует что бы особо страна не развивалась так сильно экономически и рядом ещё нано притормаживает,тратя миллиарды на пьянки и премии сотрудникам!а вы держитесь.
17.11.2016, 13:50
ага

"Медведев поручил Шувалову успокоить сотрудников", а что они стали буйными и вышли из под контроля ? Нужно платить налоги и не воровать тогда можно спокойно работать, если вы конечно занимаете должность не по родственным связям, и спать спокойно. Честных тружеников даже в 37 -м не трогали. А если не спокойны значит есть на то причины. А то министерство экономики есть, а экономики нет, министр спорта есть а спортивных площадок в каждом дворе нет. Все дворцы спорта и все за деньги.
17.11.2016, 13:33
AlexZ

Коробку вазелина из аптеки по дороге пусть прихватит с собой
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