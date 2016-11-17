Медведев поручил Шувалову успокоить сотрудников Минэкономразвития

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову посетить Минэкономразвития и успокоить его сотрудников в связи с арестом бывшего министра экономики Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки в $2 млн, сообщила в четверг, 16 ноября, газета «Коммерсант».

Сам Медведев в среду заверил сотрудников министерства, что к ним самим претензий не имеется. В ходе заседания правительства премьер-министр заверил, случившееся с Улюкаевым «не скажется на результатах их повседневной деятельности». В зале в ходе заседания присутствовал врио главы Минэкономразвития Евгений Елин, назначенный на этот пост после задержания Улюкаева. Место Улюкаева пустовало.

По данным «Коммерсанта», сразу после окончания заседания Медведев поручил Шувалову встретиться с сотрудниками Минэкономики и их успокоить. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова не подтвердила изданию эту информацию. Но и не опровергла.

Улюкаев был задержан 14 ноября около 18:00 мск в офисе «Роснефти». Как утверждает СКР, его задержали с поличным при получении взятки в $2 млн, которую он вымогал у представителя «Роснефти» за положительное заключение в отношении сделки по приобретению госкомпанией госпакета в 50,08% акций «Башнефти».

В Кремле заверили, что президент России Владимир Путин был в курсе проводимой следствием разработки Улюкаева с самого начала. Премьер Медведев назвал задержание Улюкаева тяжелым событием для власти и для правительства. «Случившееся — за гранью моего понимания», — отметил Медведев.

15 ноября СКР предъявил Улюкаеву обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Басманный суд Москвы поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января 2017 года.

15 ноября Путин освободил Улюкаева от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия.