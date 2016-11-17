«Роснефть» выиграла иск к «Росбалту» и КПРФ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск нефтяной компании «Роснефть» к КПРФ и изданию «Росбалт» о защите деловой репутации, сообщает РИА Новости.

Поводом для иска стали статьи на «Росбалте» и сайте КПРФ, в которых приводились слова депутата-коммуниста Валерия Рашкина с критикой решения правительства о засекречивании ряда финансовых операций «Роснефти». По мнению Рашкина, российские власти таким образом «поощряют воровство».

Ответчиком по иску первоначально, помимо КПРФ и «Росбалта», был и сам Рашкин, но исковые требования к нему суд полностью отклонил. Согласно решению Арбитражного суда, теперь КПРФ и «Росбалт» обязаны в течение десяти дней после вступления решения в законную силу опубликовать опровержения.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

«Роснефть» и лично руководитель компании Игорь Сечин неоднократно подавали иски к изданиям в связи с различными публикациями о деятельности компании и имуществе ее президента.

В сентябре 2016 года Сечин выиграл иск к газете «Ведомости», который касался статьи о доме главы «Роснефти» в Барвихе.

«Роснефть» также судится с изданием РБК из-за статьи о приватизации компании и требует в качестве компенсации рекордную сумму, превышающую три миллиарда рублей.