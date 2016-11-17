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«Роснефть» выиграла иск к «Росбалту» и КПРФ

13:45 17.11.2016
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск нефтяной компании «Роснефть» к КПРФ и изданию «Росбалт» о защите деловой репутации, сообщает РИА Новости.

Поводом для иска стали статьи на «Росбалте» и сайте КПРФ, в которых приводились слова депутата-коммуниста Валерия Рашкина с критикой решения правительства о засекречивании ряда финансовых операций «Роснефти». По мнению Рашкина, российские власти таким образом «поощряют воровство».

Ответчиком по иску первоначально, помимо КПРФ и «Росбалта», был и сам Рашкин, но исковые требования к нему суд полностью отклонил. Согласно решению Арбитражного суда, теперь КПРФ и «Росбалт» обязаны в течение десяти дней после вступления решения в законную силу опубликовать опровержения.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

«Роснефть» и лично руководитель компании Игорь Сечин неоднократно подавали иски к изданиям в связи с различными публикациями о деятельности компании и имуществе ее президента. 

В сентябре 2016 года Сечин выиграл иск к газете «Ведомости», который касался статьи о доме главы «Роснефти» в Барвихе. 

«Роснефть» также судится с изданием РБК из-за статьи о приватизации компании и требует в качестве компенсации рекордную сумму, превышающую три миллиарда рублей.  

Темы: Россия, ОАО «НК «Роснефть», Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 21:34
Студент

Это только ещё раз подтверждает как коррумпирована высшая власть и как продажны суды в России.
17.11.2016, 20:57
АШАЛЕЛЫЙ

А куда им бежать?Где ждут их?Хотя как знать!..
17.11.2016, 19:35
Профессионал

Всё решает только Суд. А народ обязан подчиняться решениям Суда. Потому что Судьи - Профессионалы. Они всех кормят, поят, обувают, согревают.
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