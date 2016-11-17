Смертельная ловушка для мужчин. Врач предупреждает!

Откуда берется дефицит мужских качеств? Причина в гормонах

Уровень смертности в нашей стране остается аномально высоким. По этому показателю Россия уступает не только Западной Европе, но и целому ряду стран Третьего мира. Особенно тревожна ситуация в мужской возрастной когорте 40-60 лет.

Множество экспертов-социологов выдвигают свои объяснения существующей проблемы. Портал KM.RU неоднократно публиковал материалы на эту тему, и сегодня вновь возвращается к проблеме смертности.

Журналист KM.RU Дионис Каптарь задает вопросы врачу-эндокринологу Алексею Калинчеву.

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог

- Люди в возрасте «после сорока» нередко страдают от ряда болезней, а какую проблему Вы бы обозначили в качестве важнейшей?

- Я хочу поднять тему, которую можно условно назвать социально-медицинской. Врачи прекрасно знают, что миллионы людей, реально страдающих от болезни, тем не менее убеждены, что их проблемы носят неустранимый характер.

Люди смиряются с резким падением качества своей жизни, потому что думают, будто бы это неизбежное следствие «старения». Учтите, я говорю не о семидесятилетних или тем более восьмидесятилетних старцах. В том-то и дело, что море неприятнейших симптомов обрушиваются на нас уже в возрастном промежутке 40-50 лет. В большинстве случаев самая простейшая терапия полностью избавляет от недугов, однако банальное отсутствие медицинских знаний приводит человека к убеждению, что его болезни - это норма для такого возраста.

- О чем вы говорите конкретно?

- Возьмите классическую семейную ситуацию. Женщина вышла замуж за парня, который, как говорится, был огонь-мужчина. Сильный, уверенный в себе, легко решал сложные вопросы, брал ответственность на себя, и с половым здоровьем все у него отлично, и дети родились замечательные. Правда, жена косо посматривала на то, что муж нет-нет да и повернет голову вслед посторонней симпатичной девушки или задержится взглядом на эффектной актрисе в кино.

И вот прошли годы, мужчине уже около 40 лет. Жена вроде бы рада, что он «остепенился»: сидит дома, вместе с сыном клеит модели самолетов, свободное время проводит у телевизора или в Интернете. Но одновременно выясняется, что куда-то подевались и лидерские качества, что-то у него не клеится на работе, любимого мужа обошли по карьерной лестнице. Он все чаще срывается по мелочам, становится раздражительным, явно слабым, рыхлым.

- Погодите, и где здесь болезнь? Да, такое нередко бывает, но при чем здесь эндокринология?

- Так я и знал! Вот и Вы, как и миллионы других, даже не подозреваете, что такому мужчине срочно необходимо сдать анализ на тестостерон. Падение уровня этого гормона ниже определенной планки автоматически ведет к утрате мужчиной его мужских качеств. Стрессоустойчивость падает, уверенность в себе теряется, что приводит к сбоям и в карьерном росте. Половая функция тоже в опасности, и это уже болезнь. Такие семьи нередко разваливаются именно из-за комплекса вышеперечисленных причин, а они всегда приходят одновременно. Я уже не говорю, что ишемическая болезнь, болезни костей, диабет 2-го рода и даже рак предстательной железы являются следствием пониженного уровня тестостерона в организме мужчины.

Дорогие женщины, я сейчас к вам обращаюсь: если вас устраивает то, что муж променял вас на телевизор, компьютер и стал «тихим», то, ради Бога, можете торжествовать. Да только я сомневаюсь, что вы его любите. Тут надо тревогу бить во все колокола, мужу лечиться пора, а не умиляться и думать, будто раньше он был «мальчишкой», а теперь стал «зрелым мужиком»! Как раз наоборот, мужиком-то он и перестает быть все больше и больше.

Все знают типичный женский вопрос-осуждение: «Куда подевались настоящие мужчины?» Но чего же вы хотите от мужчин с подорванным здоровьем? Вам же не придет в голову осуждать безногого инвалида за то, что он не бегает стометровки, вот и здесь не осуждать надо, а осознать всю опасность проблемы.

- Да, кстати, а почему же в обществе нет этакого осознания?

- Причин несколько. Вот я специально привел пример безногого человека, прекрасно понимая, что это явный и всем очевидный случай. А снижение тестостерона – крайне коварная штука. Она подкрадывается незаметно, очень постепенно, и воспринимается как естественный процесс, поскольку с возрастом выработка этого гормона действительно снижается по физиологическим причинам.

Да, так устроен организм человека, что для него свойственно постепенное уменьшение тестостерона. А дальше происходит самоускоряющийся процесс. Нехватка этого гормона способствует ожирению, а лишний жир в свою очередь снижает тестостерон. Параллельно уменьшается и физическая активность мужчины, потому что за силу и выносливость отвечает опять же тестостерон, а это ведет к ожирению. Образ жизни меняется, становится малоподвижным, все чаще хочется посидеть с пивом у телевизора. Круг замыкается накрепко, тестостерон снижается, причем с ускорением.

- Такое впечатление, что нет выхода. И как же разомкнуть этот круг?

- Самое первое, требуется осознать проблему. Понять, что речь идет о болезни, а болезни необходимо лечить. А как же иначе? Дальше, второй шаг: конкретные действия, и вот тут нас опять поджидает стандартная ловушка. Одни люди бросаются резко худеть, садятся на жесточайшие диеты, а в итоге, сбросив 10 кг, потом быстро набирают 15 кг! Организм так устроен, что после строгой диеты, он стремится накопить жир впрок. Вот начитаются новомодных «эффективных диет» в Интернете и калечат сами себя.

Другие бедолаги пытаются интенсивно заниматься спортом, но если тестостерон уже на низком уровне, то ведь и сил на тяжелые нагрузки просто нет. В результате одни ходят озлобленные, потому что голодные, другие - тоже раздражительны и недовольны, потому что измучены спортом, а энергии не хватает. Результаты в обоих случаях получаются совсем не те, которые ожидались. И тогда многие делают вывод, что всё бесполезно, «ничего не помогает» и смиряются с «неизбежным».

Да, я подтверждаю, что спорт повышает тестостерон. Не спорю и с тем, что сброс жира тоже здесь помогает. Но во многих случаях не обойтись без медицинской, гормональной терапии.

- Стоп-стоп-стоп. Вы что же, предлагает колоть тестостерон? Ничего себе «леченьице»!

- А я ведь ждал от Вас именно такой реакции. В головы большинства нашего населения крепко вбита гормонофобия. Услышав слово «гормональная терапия», все приходят в ужас. Обязательно вспоминают смертельные случаи среди культуристов, обязательно у всех был «товарищ с качалки, посадивший печень», кое-кто даже вспомнит про рак предстательной железы, который «провоцируется гормональной терапией».

- Вы что же, пытаетесь оспорить всем известные вещи?

- Нет, я пытаюсь объяснить разницу между Фомой и Еремой. Начнем с самого простого, с бодибилдеров, парней из качалки и культуристов. Кто же не знает, что в профессиональном спорте используются дозы, которые многократно, в десять раз превышают то, что прописывает врач для гормональной терапии? Я ведь говорю о сниженном уровне тестостерона и о том, чтобы вернуть его в норму. Понимаете, в норму? А мне в ответ рассказывают о сверхперекаченных спортсменах, которые, во-первых, употребляют чудовищный объем препаратов, во-вторых, испытывают сверхнагрузки, в-третьих, используют не только тестостерон, а чуть ли не всю таблицу Менделеева А есть еще и в-четвертых. Спортсмены еще и «сушатся», то есть сбрасывают жидкость перед соревнованиями. Неудивительно, что у них возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, ведь «сушка» ведет к загустению крови.

Что касается друзей из подвальной качалки, то там и говорить нечего. С врачами они не консультируются, сами себе колют что ни попадя, включая и препараты, которые покупают в ветеринарных магазинах. Вы можете себе представить, в ветеринарных! Более того, зачастую недобросовестные «тренеры» просто подсаживают своих подопечных на препараты, которыми сами же и торгуют. Наживаются вот таким образом.

А потом, когда мы, врачи, рекомендуем пациентам гормональную терапию, то у людей глаза на лоб лезут, они категорически отказываются, а врачи, кстати, и не настаивают. Не хотите, так и не надо. Дело-то ваше, здоровье – ваше, семейная жизнь-то – ваша.

- А Вы еще про рак предстательной железы упомянули. Там что?

- Тут целая история. Много лет назад, вышло исследование, в котором утверждалось, что избыток тестостерона якобы может привести к раку. Однако речь шла не о норме тестостерона, а о его избытке. Но это еще не всё. Впоследствии выяснилось, что в исследовании допущена ошибка. Последующие научные проверки опровергли тезис о раке предстательной железы. Увы, к тому времени, старое, ошибочное представление успело укорениться даже среди врачей, не говоря уже о широких массах. И все же ситуация постепенно изменилась, по крайней мере, в профессиональной медицинской среде.

Сейчас большинство врачей прекрасно знают, что рак предстательной железы возникает по иным причинам. Более того, высокий тестостерон снижает вероятность рака предстательной железы, и у тех же бодибилдеров такого вида рака не бывает.

В наши дни лишь немногие специалисты все еще сдержанно относятся к гормональной терапии. Но это остаточная инерция, не более того. А вот в нашей стране в массах продолжают господствовать самые нелепые мифы о гормональной терапии.

- Чем Вы это объясняете?

-Людей без медицинского образования и винить-то нельзя. Откуда они черпают свои знания? Да в первую очередь из телевизора или Интернета. Что же мы там видим? Годами, изо дня в день, с экранов нам рассказывали про то, как «полезно» пить мочу и тому подобную ахинею. Только в последнее время на главных каналах появились действительно полезные передачи, которые занимаются реальным медицинским просвещением. Понятно, что изменить общественные предрассудки очень трудно и требуется море времени.

А Интернет? Да там постоянно во всех блогах, на форумах и сайтах околачиваются тысячи «докторов околовсяческих наук», которые вам насоветуют всё, что угодно и всё, за что им заплатили. А кто проверит, правду они говорят или нет? Полная же безответственность.

- Так, интервью получилось длинным, и завершая разговор, задам последний вопрос: а что же считать лишним весом?

- 20% жителей России страдают ожирением, у 40% - лишний вес. Но сразу хочу предупредить, расхожая формула: рост минус 1 метр = идеальный вес, плохо работает. А вот если окружность талии мужчины превышает 94 см, то всё - пора бить тревогу. Но лучше всего сдать анализ на состав тела, и только такая проверка точно вам покажет, есть или нет лишний жир.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

